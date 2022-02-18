Погибшая в Измайлово женщина проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

Работы проходили при выполнении необходимых охранных мероприятий: участок огородили двумя линиями ограждений, на земле организовали дежурство, сообщила пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы.

“Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась”, – рассказали в пресс-службе.

Происшествие произошло в пятницу, 18 февраля. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).