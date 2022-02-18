Марк Богатырев рассказал о сыне от Татьяны Арнтгольц в его первый день рождения

Этот февраль для Марка Богатырева полон на радостные события. Вчера состоялась премьера фильма “Папы”, в которой актер сыграл одну из главных ролей, а сегодня Богатырев отмечает первый день рождения своего сына. Счастливый отец поделился новым фото с именинником на плечах и трогательно поздравил.

Данилка! Родной мой. Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик. Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители, тебе поможем. Люблю, – написал Марк.

Мама Данилы Богатырева – актриса Татьяна Арнтгольц – сейчас на гастролях в США. В свежем интервью, посвященном новому фильму, Марк признался, что они с женой договорились – если один уезжает на гастроли или в киноэкспедицию, то другой должен быть обязательно рядом.

У нас существует негласное правило, что если кто-то один работает, желательно, чтобы второй был дома. Сейчас Таня уехала на гастроли в Америку, а я вот нахожусь рядом с сыном. У нас, конечно, есть няня, потому что мне тоже надо работать. Но понимание важности одного родителя всегда быть рядом с ребенком, пока второй занят, это суперклассная и нужная вещь, – рассказал он в беседе с WMJ.

Марк и Данила Богатыревы

Богатырев сам рос без отца, и, будучи еще подростком, решил, что станет заботливым и внимательным папой. Сейчас Марк признается, что не сразу почувствовал своего сына, и, когда Данила только родился, молодой отец был несколько шокирован и совсем не понимал, как общаться с ребенком.

У меня только после полугода начали возникать какие-то чувства, и наша связь с Даней начала потихонечку увеличиваться. Для себя я понимаю, что мне нужно больше времени проводить с ребенком, и у меня сейчас задача, как у отца, это сделать, – признался Богатыре и добавил, – Берешь его на руки, и в этот момент тебе самому становится очень тепло, потому что ты как будто сам получаешь то, что недополучил в детстве. Кстати, это ощущается на разных уровнях. Я покупаю ребенку какие-то игрушки, машинки — сын уже наигрался, а я сижу и вожусь с ними, потому что у меня такого в детстве не было. И когда ты можешь провести это классное время вместе с ребенком — это самое лучшее, что можно дать и ему, и себе тоже.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев

Напомним, Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев сообщили, что стали родителями, в марте прошлого года. Они познакомились в 2017 году на съемках телесериала “Наживка для ангела”. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и впервые об их романе заговорили осенью 2018-го, после того как Марк выложил в Instagram снимок девушки в темных очках. Поклонники сразу же признали в ней Татьяну. Дополнил молодой человек кадр недвусмысленной фразой: “Девушка решила меня захомутать”. В 2020 году актеры поженились.

До этого Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым, в браке с которым родилась дочь Мария. Бывшие супруги сохранили добрые отношения и иногда работают вместе, например, в спектакле “Близость”.

Иван Жидков с дочкой Машей