Боевики заявили о диверсиях в Горловке. Кулеба опроверг

Руководство “ДНР” заявило о предотвращении “диверсии” на нефтебазе в поселка Еленовка. По информации террористов, “диверсанты” якобы собирались подорвать резервуары с топливом, однако “диверсию удалось предотвратить”.

Боевики также заявили, что утром была предпринята попытка подрыва емкостей для хранения аммиака на территории завода “Стирол” в Горловке. По данным оккупантов, во время инцидента был ранен охранник предприятия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter опроверг информацию, распространенную российским СМИ.

“Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию”, – подчеркнул министр.

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась после длительного затишья.

Станицу Луганскую боевики обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

В этот же день оккупанты обстреляли Врубовку, один из снарядов попал во двор лицея, где находилось 30 учеников. В результате атаки боевиков был перебит газопровод. Также один из снарядов повредил частный дом.

В Марьинке снаряд упал возле школы. Также было повреждено здание детского центра творчества. Дети не пострадали, но множественные осколочные ранения получила женщина, которая находилась на автобусной остановке.

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