Путин: Санкции против РФ введут в любом случае

Западные страны введут санкции против РФ и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода – он будет найден, потому что цель в другом, цель – затормозить развитие, в данном случае – РФ и Белоруссии», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, санкционное давление «является абсолютно нелегитимным». «Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом (о возможных новых санкциях – прим. ВЗГЛЯД), заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права», – сказал Путин.

Он пояснил, что политика санкций не нравится многим странам, «даже союзникам Соединенных Штатов», но они это терпят. «Просто рот закрывают, молчат, терпят. Но <…> никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», – отметил Путин.

«Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики», – резюмировал российский лидер.

Напомним, что переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Москве, они продлились около 2,5 часов. Путин во время переговоров также добавил, что санкции ряда государств против РФ и Белоруссии нацелены на то, чтобы осложнить ситуацию в обеих странах.

Ранее сенат США принял резолюцию, в которой заявляет, что поддержит санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.

В среду в Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.