Путин заявил о неспособности США адекватно воспринимать требования РФ по безопасности

США и другие члены альянса пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования РФ по безопасности, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ РФ и возврату военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт РФ – НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы», – цитирует ТАСС Путина.

Напомним, российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.