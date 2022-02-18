Лукашенко решил посоветоваться с Путиным о сроках своего президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутливой форме заявил, что посоветуется с российским лидером Владимиром Путиным, сколько ему еще оставаться на посту главы республики.

«Что касается моего президентства, то вот мы сейчас со старшим братом [Путиным] посоветуемся и решим. Что вы переживаете? Все будет нормально», – передает его слова ТАСС.

В августе прошлого года Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко. Он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.