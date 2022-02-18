 

Валиеву и всех российских призеров Олимпиады решили представить к госнаграде

18.02.2022, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всех российских призеров Олимпийских игр в Пекине, а также их тренеров представят к государственной награде, сообщили в пресс-службе министерства спорта России.

«Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров», – приводит РИА «Новости» сообщение спортивного ведомства.

Всего в активе российской команды после 17-го соревновательного дня 27 наград: пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.

Напомним, в рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место, а фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как на Олимпиаде спецслужбы доигрывают холодную войну.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Глава Минфина Украины заявил, что к работе таможни “остаются вопросы”, но он готов поддержать главу Гостаможслужбы

14.02 / Путин не исключил принятия мер к зарубежным интернет-платформам

11.05 / Полицейские получили более 100 тыс. сообщений о нарушении самоизоляции

28.01 / FAW намерена привезти в Россию кроссовер Bestune T77

08.08 / США начали поставку гуманитарной помощи в Ливан

04.11 / В парламенте Белоруссии заявили о признании Крыма российским

07.12 / Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti признан вменяемым

08.02 / Forbes – Украине не стоит рисковать своей авиацией в случае конфликта с Россией

06.03 / Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек на пуски ракет

30.12 / Четыре человека погибли в ДТП в Еврейской автономной области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика