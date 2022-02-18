Это успех – Личное мнение

Настя Ивлеева — женщина из глубинки. Вывезли. Отмыли. Дали поездить по разным странам.

Не помогло.



А вы посещаете Эрмитаж 3 раза в неделю? Фото: Соцсети

Очередной свой день рождения Настюшка решила отметить с размахом. Допускаются люди только в Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и ещё в нескольких люксовых брендах.

Уже всем очевидно, что в 2021 году одежда стала утилитарной. Перья, шик, завтраки на дрезденском фарфоре и на дорожных сундуках — признак дурного вкуса.

Да даже не дурного, а устаревшего. Вот кокошник взять — хорошая вещь, но носить его сегодня, как минимум, странно.

А тут молодая ещё девка, едва разменявшая четвёртый десяток, пишет в приглашениях, что явиться к ней нужно в Луи Виттоне.

Ради пьянки, чтобы она показалась ещё более шикарной, Настюшка сняла помещение в здании президиума Российской академии наук.

Не просто так напиваемся, нарядные гости! В президиуме наук, эвона как! Проходи, вытирай ноги, не стесняйся.

Развлечения ради позвали не талантливого Элджея, а выписали французскую исполнительницу — как её там? — да неважно. Из Франции же, а как зовут — разницы нет.

Тяга к хрусту французской булки как бы понятна — музыкальный вкус сформировался под песни группы Белый орёл. Обязательно нужна на днюхе француженка. И чтобы все в сундуках от Луи Виттона приехали и никак иначе.

На проведение торжественной пьянки Настюшка потратит кучу денег. Пыхтела, зарабатывала и допыхтелась — пришла к успеху. Теперь все бабки на лавках обсудят её день рождения. Надо же, какая успешная с нами соседка жила!

А в чём вы измеряете успех? Надеюсь, не в нарядных гостях?

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