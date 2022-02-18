 

Это успех – Личное мнение

18.02.2022, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Настя Ивлеева — женщина из глубинки. Вывезли. Отмыли. Дали поездить по разным странам.

Не помогло.


А вы посещаете Эрмитаж 3 раза в неделю? Фото: Соцсети

Очередной свой день рождения Настюшка решила отметить с размахом. Допускаются люди только в Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и ещё в нескольких люксовых брендах.

Уже всем очевидно, что в 2021 году одежда стала утилитарной. Перья, шик, завтраки на дрезденском фарфоре и на дорожных сундуках — признак дурного вкуса.

Да даже не дурного, а устаревшего. Вот кокошник взять — хорошая вещь, но носить его сегодня, как минимум, странно.

А тут молодая ещё девка, едва разменявшая четвёртый десяток, пишет в приглашениях, что явиться к ней нужно в Луи Виттоне.

Ради пьянки, чтобы она показалась ещё более шикарной, Настюшка сняла помещение в здании президиума Российской академии наук.

Не просто так напиваемся, нарядные гости! В президиуме наук, эвона как! Проходи, вытирай ноги, не стесняйся.

Развлечения ради позвали не талантливого Элджея, а выписали французскую исполнительницу — как её там? — да неважно. Из Франции же, а как зовут — разницы нет.

Тяга к хрусту французской булки как бы понятна — музыкальный вкус сформировался под песни группы Белый орёл. Обязательно нужна на днюхе француженка. И чтобы все в сундуках от Луи Виттона приехали и никак иначе.

На проведение торжественной пьянки Настюшка потратит кучу денег. Пыхтела, зарабатывала и допыхтелась — пришла к успеху. Теперь все бабки на лавках обсудят её день рождения. Надо же, какая успешная с нами соседка жила!

А в чём вы измеряете успех? Надеюсь, не в нарядных гостях?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / «Стремный менеджмент, хаотичные решения». 18+

30.06 / «Похоже на ошибку»

25.02 / Эксперты обсудили перспективы новой партии “Справедливая Россия – За Правду”

19.12 / В 2021 году готовится к выходу по-настоящему новый, но дорогой тип смартфона LG Rollable

01.06 / Певица Manizha рассказала о своей сексуальности

26.08 / Александр Петров и Стася Милославская, Джаник Файзиев и Светлана Иванова и другие на премьере фильма “Вратарь галактики”

12.08 / Мнение: О чудодейственной таблетке Путина

05.02 / В Минюсте закончили оценку баснословных богатств Елены Степаненко и Евгения Петросяна

07.01 / Глава дома Рокфеллеров предсказал рекордное падение доллара США

29.03 / Ученый из США назвал точное местоположение гробницы Иисуса Христа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика