Одного упражнения для похудения мало: 5 комбинаций с максимальным жиросжигающим эффектом

Зима скоро закончится, и вы наверняка прямо сейчас мечтаете о долгих днях, когда будете наслаждаться отдыхом на пляже. Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы начать думать и готовиться к купальному сезону. Отправляясь в весенний отпуск или на пляжный отдых, вы захотите выглядеть и чувствовать себя как можно лучше.

Хорошая новость в том, что никогда не поздно активизировать свой режим, разбавив его полезными упражнениями для возвращения тонуса телу. Анна Виктория, сертифицированный тренер (NASM), создатель приложения Fit Body App и популярный фитнес-блогер, рассказала о том, как лучше всего привести себя в форму, чтобы к пляжному сезону быть на высоте. Она поделилась пятью самыми эффективными упражнениями.

Виктория говорит: «Наиболее эффективными комбинациями упражнений будут те, где есть сложные движения, в которых задействуются сразу несколько групп мышц одновременно, а также движения высокой интенсивности, которые помогут вам добиться жиросжигающего эффекта. Хотя эти упражнения укрепят тело, имейте в виду, что большинству людей для эффективного похудения необходим дефицит калорий. Только снизив их потребление, можно будет рассчитывать на заметные физические результаты и добиться потери жира».

Приседания + пресс

Это упражнение будет в первую очередь сосредоточено на ваших квадрицепсах, ягодицах, плечах, подколенных сухожилиях и мышцах кора. Виктория советует начинать тренировку с приседания таким образом, как будто вы садитесь на стул. Затем вернитесь в исходное положение, при этом поднимая гантели над головой, чтобы активировать мышцы кора.

Выпады + сгибание рук на бицепс

Это упражнение отлично прорабатывает квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, бицепсы и мышцы кора.

Виктория инструктирует: «Когда вы делаете выпад назад, поднимите гантели к плечам. Будьте осторожны и не поднимайте плечи при выполнении этого движения. Важно, чтобы ваши уши не касались плеч. Акцент должен быть на том, чтобы задействовать только бицепсы, когда вы поднимаете гантель вверх. Делая выпад назад, помните о своих коленях, так как они не должны выступать дальше пальцев ног. Также обязательно выдыхайте, делая шаг назад, чтобы согнуться, и вдыхайте, когда стоите».

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Берпи + отжимание

Упражнения, разработанные для проработки всех мышц тела, также включают в себя отжимания. При этом задействуются обе руки и мышцы кора. Виктория говорит, что нужно начать с прыжка назад, чтобы занять позицию высокой планки, а затем сделать отжимание на коленях или ступнях.

При желании можно выполнять отжимания на наклонной скамье. Виктория отмечает, что скамья — отличный вариант, если отжимания на коленях кажутся слишком легкими, а на ногах — тяжелыми. Закончив, вернитесь в исходное положение и подпрыгните как можно выше. Обязательно наблюдайте за своим дыханием.

Румынская становая тяга + тяга в наклоне

Приготовьтесь к работе ягодиц, подколенных сухожилий, спины и мышц кора, которые будут задействованы в этом упражнении. Возьмите гантели в каждую руку. Вам нужно согнуться в бедрах так, чтобы ягодицы были направлены назад. Затем, управляя бедрами, а не ногами или спиной, одновременно опускайте обе гантели на пол. Убедитесь, что гири находятся близко к голеням, и сделайте вдох.

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Затем примите положение стоя, отталкиваясь от пола с помощью подколенных сухожилий, ягодичных мышц и мышц кора. Обязательно делайте выдох, когда стоите. Вам нужно выполнять тягу в наклоне, сгибая бедра и опуская гантели вниз на вдохе, а когда ваша спина будет почти параллельна полу, «подтягивайте» гантели к туловищу и выдыхайте. Затем сведите лопатки вместе, поднимая гантели вверх. Не пожимайте плечами — держите плечи подальше от ушей.

Отжимания + планка

Этот вариант — отличное упражнение для мышц рук, груди и кора. Вы можете решить, предпочитаете ли вы для этого упражнения отжимания на коленях, полные отжимания или наклонные. Ваше тело должно быть прямой линией, а мышцы — активированы и готовы к работе. Виктория советует немного вытянуть плечи, округлив их вверху. Начните с того, что опустите верхнюю часть тела на землю, одновременно поддерживая в напряжении мышцы кора на вдохе.

Далее поднимите себя, напрягая все пять пальцев и выдыхая во время отжимания. После этого опуститесь в планку и задержитесь на 5 секунд. Держите свое тело на прямой линии и слегка вытяните вперед лопатки, когда держите планку.