«Забыл надеть одежду»: Урганта развеселила инициатива Смольного ввести штрафы для голых пассажиров метро

Планы чиновников Санкт-Петербурга штрафовать пассажиров метрополитена за проезд в голом виде развеселили ведущего программы «Вечерний Ургант» Ивана Урганта.

В эфире своего шоу он подчеркнул, что Смольный выступил с инициативой ввести штраф за проезд голышом в метро в размере от 100 до 5 тысяч рублей. Соведущий программы Дмитрий Хрусталев удивился, чем вызван такой большой разброс сумм штрафов.

«А потому что, Митя, и люди голые разные бывают. Мы же с тобой петербуржцы, мы же знаем, бывает едет человек голый в метро и им неинтересно голый он не голый – просто сто рублей заплати и едь дальше. А есть такие голые пассажиры, ты ему сам пять тысяч дашь, чтобы он проехал свою остановку и подзадержался», — объяснил Ургант.

Также шоумен задается вопросом, а что теперь делать рассеянному с улицы Бассейной? Он не без юмора отметил, что это не просто литературный герой, на самом деле таких людей очень много.

«Если человек забыл одеться от усталости просто, он же всю ночь убирал снег. Забыл, сел в метро голый, забыл надеть одежду, заснул, просыпается не понимает где он. Спрашивает, что за станция такая? Площадь Ленина? Лесная? А пассажиры в ответ говорят – это город Ленинград, вы пять тысяч заплатите и хозяйство приберите», — пошутил Иван Ургант.

Накануне телеведущий высмеял администрацию Смольного после заявления о том, что Северная столица достигла 100-процентного уровня коллективного иммунитета. Он саркастично заметил, что теперь, если верить чиновникам, Петербург стал не только культурной, но и иммунной столицей России