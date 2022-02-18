Крепкий черный кофе поможет предотвратить возрастные заболевания

Медики рассказали, какой кофе является полезным для здоровья. Сообщается, что при правильном употреблении напиток может обеспечивать профилактику возрастных заболеваний.

Регулярное употребление черного кофе продлевает молодость. В первую очередь, предотвращается развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера. Чтобы сохранить пользу кофе, важно пить его в натуральном виде. В напиток не нужно добавлять сливки, сахар или же сладкие сиропы. Выбирать желательно крепкие сорта кофе. Повышенное содержание сахара провоцирует развитие диабета и сердечно-сосудистые болезни. В результате последних у человека и вовсе может наступить преждевременная смерть.

В то же время важно помнить, что чрезмерное количество напитка отрицательно сказывается на сне. В качестве заменителя можно выпить смесь имбиря, теплого молока, куркумы и кленового сиропа, пишет портал «Слово и дело».