Крепкий черный кофе поможет предотвратить возрастные заболевания
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Медики рассказали, какой кофе является полезным для здоровья. Сообщается, что при правильном употреблении напиток может обеспечивать профилактику возрастных заболеваний.
Регулярное употребление черного кофе продлевает молодость. В первую очередь, предотвращается развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера. Чтобы сохранить пользу кофе, важно пить его в натуральном виде. В напиток не нужно добавлять сливки, сахар или же сладкие сиропы. Выбирать желательно крепкие сорта кофе. Повышенное содержание сахара провоцирует развитие диабета и сердечно-сосудистые болезни. В результате последних у человека и вовсе может наступить преждевременная смерть.
В то же время важно помнить, что чрезмерное количество напитка отрицательно сказывается на сне. В качестве заменителя можно выпить смесь имбиря, теплого молока, куркумы и кленового сиропа, пишет портал «Слово и дело».
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