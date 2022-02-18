 

Эксперт Тузов рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 70 рублей

18.02.2022, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт Артем Тузов рассказал, когда и при каких условиях один доллар может стоить 70 рублей. По словам экономиста, укрепление отечественной валюты и снижение стоимости на американскую является реальным сценарием.
Сейчас на рубль влияет напряженная геополитическая ситуация. Речь идет, прежде всего, о кризисе на границе РФ и Украины. После того, как ряд западных СМИ рассказал о потенциальном «вторжении» России, рубль ослаб. Когда эти события не сбылись, то национальная валюта немного укрепилась.

На сегодняшний день существуют все предпосылки к тому, чтобы рубль стал еще крепче. США могут снять с повестки дня введение очередных санкций. Это, в свою очередь, приведет к тому, что в РФ будет наблюдаться приток инвестиционного капитала. Как следствие, российская экономика в целом укрепится. При таком развитии курс и вовсе опустится до 70 рублей за доллар. Однако важно помнить, что процесс не является быстрым. Ждать стабилизации ситуации придется едва ли не до конца текущего года, пишет портал «Глобал.МСК».

Некоторые эксперты делают и другие прогнозы. Ряд экономистов считают, что уже к осени доллар упадет до отметки 63 рубля за одну единицу американской валюты. Эти события вероятны, если на международной арене ситуация стабилизируется.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Стабильность от Ксении Бородиной – Личное мнение

14.01 / Дочь от поклонницы и сын от питерской жены: что известно о внебрачных детях Нагиева

16.01 / Мнение: Бунт и мирный протест

27.10 / Новые сибирские города построят из разобранных московских хрущевок

24.07 / Мнение: Гренада, Гренада, Гренада моя!

03.01 / Мнение: Кино не для меня?

12.09 / В Забайкалье обнаружен уникальный ребёнок, который протрезвевает в пять раз быстрее обычного

17.01 / Приговор Азату Мифтахову вынесут 18 января

16.07 / Мое море: 5 российских брендов купальников, достойных внимания

28.04 / Мнение: Герой нового в…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика