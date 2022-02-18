Эксперт Тузов рассказал, при каких условиях доллар будет стоить 70 рублей

Эксперт Артем Тузов рассказал, когда и при каких условиях один доллар может стоить 70 рублей. По словам экономиста, укрепление отечественной валюты и снижение стоимости на американскую является реальным сценарием.

Сейчас на рубль влияет напряженная геополитическая ситуация. Речь идет, прежде всего, о кризисе на границе РФ и Украины. После того, как ряд западных СМИ рассказал о потенциальном «вторжении» России, рубль ослаб. Когда эти события не сбылись, то национальная валюта немного укрепилась.

На сегодняшний день существуют все предпосылки к тому, чтобы рубль стал еще крепче. США могут снять с повестки дня введение очередных санкций. Это, в свою очередь, приведет к тому, что в РФ будет наблюдаться приток инвестиционного капитала. Как следствие, российская экономика в целом укрепится. При таком развитии курс и вовсе опустится до 70 рублей за доллар. Однако важно помнить, что процесс не является быстрым. Ждать стабилизации ситуации придется едва ли не до конца текущего года, пишет портал «Глобал.МСК».

Некоторые эксперты делают и другие прогнозы. Ряд экономистов считают, что уже к осени доллар упадет до отметки 63 рубля за одну единицу американской валюты. Эти события вероятны, если на международной арене ситуация стабилизируется.