 

Минкульт Украины внес в “черный список” российского пропагандиста Киселева

18.02.2022, 16:40, Новости дня
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Соответствующий приказ Минкульта №88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10 февраля 2022 года.

“Согласно статье 15 Закона Украины “О кинематографии”, Минкульт осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по телевидению и радиовещания”, – напомнили в министерстве.

Контекст:

Киселев – российский пропагандист, заместитель гендиректора Всероссийской государственной ТРК, гендиректор российского государственного международного информационного агентства “Россия сегодня”, автор и ведущий информационной передачи “Вести недели”.

В 2014 году Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, Киселева обвинили в финансировании терроризма, сообщал РБК. 

Пропагандист внесен в чистилище “Миротворца”. На сайте указано, что он обвиняется в финансировании терроризма, содействии террористической деятельности, организации нарушения границы Украины группами граждан, сознательном нарушении украинской границы с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, а также в участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины и попытках легализации оккупации Крыма.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

Перечень составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В 2021 году в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, было по представлению СБУ внесено 103 человека, исключено – 55. 

На данный момент в перечне 209 фамилий (и 208 человек, так как российский рэпер Morgenshtern был внесен в список дважды – под обеими своими фамилиями).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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