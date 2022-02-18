Боевики на Донбассе обстреляли 26 населенных пунктов и колонну с гуманитарной помощью

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что под обстрелы боевиков попали 26 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях: Болотенное, Новогнатовку, Старый Айдар, Старогнатовку, Чермалык, Песчаное, Пивденное, Шумы, Водяное, Опытное, Гнутово, Невельское, Светлодарск, Луганское, Верхнеторецкое, Нью-Йорк, Нижнетеплое, Мироновский, Троицкое, Гранитное, Попасную, Красногоровку, Артема, Марьинку, Новогригоровку и Новоалександровку.

Оккупанты вели огонь из артиллерии (калибра 122 мм), стрелкового оружия, гранатометов, минометов (калибра 120 мм, 88 мм и 82 мм) и пулеметов, один раз стрельбу вела машина БМП-2.

“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих, – говорится в сообщении. – Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов”.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/314839100671407

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил в Facebook, что около 12.00 под огонь боевиков на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) “Счастье” (Луганская область) попала колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

“Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из н. п. Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет”, – написал Залужный.

Он также опубликовал видео момента обстрела.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/250610920567734

18 февраля боевики из артиллерии также обстреляли железную дорогу в Донецкой области.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

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