Смольный выделили из бюджета более 200 000 рублей на публикацию постов в соцсетях обитателям квартиры в Новгороде

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр выделил свыше 200 000 рублей фирме, зарегистрированной в квартире жилого дома на окраине Великого Новгорода, на публикацию постов в социальных сетях.

Сообщается, что единственным участником закупки стала фирма «Открытое креативное бюро» (ОКБ). В понедельник, 14 февраля, компания получила 241, 8 тысяч рублей из бюджета Северной столицы.

Отмечается, что фирмой владельцем и управляющим фирмы является Екатерина Дмитриева. Компания зарегистрирована по адресу в квартире дома на улице Коровникова в Великом Новгороде.

За полученную от города сумму ОКБ обязуется в течение десяти месяцев создать аккаунты в трех социальных сетях — «Вконтакте», Facebook и Instagram. После этого подрядчик должен публиковать в каждом из аккаунтов по четыре поста в месяц.

Остается неизвестным, что именно будет публиковаться в этих аккаунтах, однако простые расчеты показывают, что за каждый пост подчиненные губернатора Петербурга Александра Беглова отдадут 2 тысячи рублей из денег городских налогоплательщиков.