 

Смольный выделили из бюджета более 200 000 рублей на публикацию постов в соцсетях обитателям квартиры в Новгороде

18.02.2022, 16:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр выделил свыше 200 000 рублей фирме, зарегистрированной в квартире жилого дома на окраине Великого Новгорода, на публикацию постов в социальных сетях.

Сообщается, что единственным участником закупки стала фирма «Открытое креативное бюро» (ОКБ). В понедельник, 14 февраля, компания получила 241, 8 тысяч рублей из бюджета Северной столицы.

Отмечается, что фирмой владельцем и управляющим фирмы является Екатерина Дмитриева. Компания зарегистрирована по адресу в квартире дома на улице Коровникова в Великом Новгороде.

За полученную от города сумму ОКБ обязуется в течение десяти месяцев создать аккаунты в трех социальных сетях — «Вконтакте», Facebook и Instagram. После этого подрядчик должен публиковать в каждом из аккаунтов по четыре поста в месяц.

Остается неизвестным, что именно будет публиковаться в этих аккаунтах, однако простые расчеты показывают, что за каждый пост подчиненные губернатора Петербурга Александра Беглова отдадут 2 тысячи рублей из денег городских налогоплательщиков.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / В Совфеде предложили наказывать тюрьмой за хулиганство на дорогах

12.07 / “Красивая женщина. Бог подарит вам девочку”. Беременная Осадчая снялась в воздушном сарафане

15.12 / Массовые вырубки увеличивают количество лесных пожаров

05.06 / В Огайо выплатят $3 млн семье 8-летнего мальчика, который покончил с собой из-за издевательств в школе

24.12 / Противостояние между Россией и Украиной, между Россией и НАТО достигло опасного уровня – Чавушоглу

28.07 / “Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, не поняла!” Никитюк показала пятую точку

19.11 / Президент Грузии поддержала перевод Саакашвили в военный госпиталь

30.08 / WSJ предупредила о политических рисках для «Талибана» от запрета на выращивание опиумного мака

06.06 / На вакцинацию в Украине записалось уже более 640 тыс. человек

21.01 / В Мексике приветствовали решение Байдена прекратить строительство стены на границе стран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика