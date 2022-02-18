Патрушев назвал миграционную ситуацию на Урале напряженной

Напряженная ситуация в УрФО вызвана в том числе масштабным миграционным потоком, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на совещании по обеспечению безопасности в Уральском федеральном округе.

«Противодействие незаконной миграции, регулирование миграционных потоков, социально-культурная адаптация мигрантов, их интеграция в российское общество – все эти вопросы являются важной составной частью проводимой работы по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений», – цитирует Патрушева ТАСС.

По его словам, актуальность этих вопросов в округе «определяется напряженной миграционной ситуацией, обусловленной в том числе масштабным миграционным потоком».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема нелегальной миграции в РФ требует особого внимания властей, так как это среда, которая сопровождается повышенным уровнем преступности.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие мигранты заслуживают депортации из России.