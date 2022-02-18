 

Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом

18.02.2022, 16:34, Новости дня
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Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и чем раньше, тем лучше, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», – передает его слова ТАСС.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», – добавил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.



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