Путин призвал Киев как можно скорее сесть за стол переговоров с Донбассом

Киеву необходимо сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и чем раньше, тем лучше, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Констатировали с президентом Белоруссии, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны, является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать, политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта. Чем раньше это произойдет, тем лучше», – передает его слова ТАСС.

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе», – добавил Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.