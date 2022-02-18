 

Захарова поблагодарила российских фигуристок за труд и терпение на Олимпиаде

18.02.2022, 16:16, Разное
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова выразила благодарность российским фигуристкам за их выступление на Олимпиаде в Пекине. Она отметила их труд и огромное терпение.
По словам Захаровой, накануне она несколько раз пересмотрела выступления российских фигуристок на очередном этапе соревнований. Представитель МИДа решила поделиться своим мнением после изучения комментариев спортивных обозревателей, журналистов и друзей. Захарова считает, что Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова – гордость РФ. Каждая из фигуристок является уникальной личностью.

Захарова поблагодарила российских спортсменок за терпение, труд и эмоции. Также она сказала спасибо их тренерам и родителям. Несмотря на то, что фигуристки еще не достигли совершеннолетия, они уже вписали свое имя в историю страны и мирового спорта, пишет портал «Политэксперт».

Напомним, что Камила Валиева не смогла справиться с эмоциями после неудачного проката. По сумме балов фигуристка, которую в начале Олимпиады считали фавориткой, заняла только четвертое место. Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, Александра Трусова, в свою очередь, получила серебро, пишет портал iReactor.



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