Захарова поблагодарила российских фигуристок за труд и терпение на Олимпиаде

Официальный представитель МИДа Мария Захарова выразила благодарность российским фигуристкам за их выступление на Олимпиаде в Пекине. Она отметила их труд и огромное терпение.

По словам Захаровой, накануне она несколько раз пересмотрела выступления российских фигуристок на очередном этапе соревнований. Представитель МИДа решила поделиться своим мнением после изучения комментариев спортивных обозревателей, журналистов и друзей. Захарова считает, что Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова – гордость РФ. Каждая из фигуристок является уникальной личностью.

Захарова поблагодарила российских спортсменок за терпение, труд и эмоции. Также она сказала спасибо их тренерам и родителям. Несмотря на то, что фигуристки еще не достигли совершеннолетия, они уже вписали свое имя в историю страны и мирового спорта, пишет портал «Политэксперт».

Напомним, что Камила Валиева не смогла справиться с эмоциями после неудачного проката. По сумме балов фигуристка, которую в начале Олимпиады считали фавориткой, заняла только четвертое место. Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, Александра Трусова, в свою очередь, получила серебро, пишет портал iReactor.