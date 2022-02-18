В Таиланде из пластиковых отходов начали делать буддийские амулеты

В Таиланде придумали, как решить проблему пластиковых отходов. Как передаёт NTD, из мусора начали делать маленькие разноцветные обереги. В ход идёт всё: от бутылок до рыболовных сетей. Тайцы считают, что амулеты помогают повысить духовность и приносят удачу.

Тайцы с помощью буддистских традиций хотят решить проблему пластиковых отходов. Две компании в Таиланде начали делать из них амулеты. В ход идёт всё: от бутылок до рыболовных сетей. В итоге получаются вот такие маленькие разноцветные обереги.

КРИТ ПХУТПИМ, глава студии Dols Design: Идея пластикового амулета — результат поиска связи между природой и тайской культурой.

С оборотной стороны амулета — слово «осознание». Оно напоминает о том, что природу надо беречь. Слово на обороте каждую неделю меняют.

ТИРАЧАЙ СУППАМЕТИКУЛВАТ, глава компании Qualy Design: Отзывы хорошие. Людям нравится идея цикла перерождений. Ему подчиняется и пластик. То есть надо либо утилизировать его и возродить, либо позволить ему умереть, не навредив природе.

Цена амулета — 100 тайских батов, это три доллара. Либо можно взамен отдать килограмм пластиковых отходов.

ЖЕНЩИНА: Я принесла пластиковые бутылки из-под воды и шампуня, почти два килограмма. Хочу, чтобы их переработали и дали им новую жизнь. Может быть, их превратят во что-нибудь неожиданное.

Буддийские амулеты в Таиланде очень популярны. Тайцы считают, что они помогают повысить духовность и приносят удачу. Традиционно обереги делают из кости, дерева или металла.