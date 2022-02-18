Технологический рывок: Москва продолжит внедрять инновации в здравоохранение

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18.02.2022, 16:00, Разное
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Расположенный на проспекте Вернадского центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пандемия показала, что нужны новые технологии и организационные подходы в медицине.

“Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата. Пандемия помимо отрицательных показала и позитивные тренды, когда можно в считаные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты”, – сказал градоначальник.

Собянин отметил, что центр проводит клинические испытания, содействует инновационным компаниям, внедряет новые технологии в клиниках города и поддерживает молодых специалистов лучших университетов. Мэр выразил уверенность, что это поможет сделать рывок в развитии новых технологий в Москве.

В 2021 году центр открыл собственный технопарк. Резидентами могут стать компании, разрабатывающие перспективные для московского здравоохранения технологии.

В числе резидентов технопарка – 19 инновационных компаний. Они разрабатывают технологии в сфере генетики, искусственного интеллекта и лечения онкологических заболеваний.

Ранее Сергей Собянин открыл две поликлиники после реконструкции. Они расположены в районах Гольяново и Орехово-Борисово. Работы выполнены в рамках масштабной программы комплексной модернизации поликлиник, в которую включено около 200 зданий.



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