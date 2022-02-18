 

Тейлор Свифт и Джо Элвин обручились после пяти лет отношений

18.02.2022, 15:56, Разное
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Тейлор Свифт выходит замуж. Жених всемирно известной певицы – британский актер Джо Элвин, с которым Тейлор встречается с 2016 года. Помолвку пары, которую поклонники подозревали уже месяц, в минувший четверг подтвердили источники, близкие к паре. Сами влюбленные хранят молчание. Впрочем, с самого начала отношений Тейлор и Джо не комментировали свой роман. 

Впрочем, Свифт, получая премию “Грэмми” за свой альбом Folklore в прошлом году, поблагодарила Джо со сцены. Элвин стал соавтором нескольких композиций Свифт как раз в этом альбоме, а также на пластике Evermore.

Джо – первый человек, которому я играю каждую свою песню. Мне было хорошо писать песни с тобой на карантине, – сказала Свифт. 

Тейлор Свифт 

Элвин, чье имя известно киноманам по ролям в нашумевших картинах “Фаворитка”, “Две королевы” и “Последнее письмо от твоего любимого”, вообще скрытный парень. О себе всегда говорит неохотно, поэтому некоторые высказывания актера о своих героях публика воспринимает буквально. Например, не прошлой неделе Джо, рассказывая о своем персонаже, предпочитающим свободные отношения, заявил, что он счастлив в моногамных. 

Люди могут делать все, что хотят, что делает их счастливыми. Очевидно, я счастлив в моногамных отношениях, — сказал Джо Элвин в интервью Deadline.

При этом еще в 2018 году, когда Элвина и Свифт папарацци все-таки засняли несколько раз, актер дал понять журналистам, что вряд ли когда-то решится на откровения по поводу личной жизни: 

Я понимаю, что люди хотят об этом знать. Но мы весьма успешно храним это в тайне. Это наконец-то дошло до людей, однако я предпочитаю говорить о работе.

Джо ЭлвинТейло Свифт и Джо Элвин, 2019 год

До Джо Элвина 32-летняя Тейлор Свифт встречалась с известными актерами и музыкантами, среди них Том Хиддлстон, Кельвин Харрис, Гарри Стайлс, Джо Джонас, Тейлором Лотнер, Джон Майер и Джейк Джилленхол. Последний в сентябре прошлого года представил публике свою девушку – модель Жанну Кадье. Пара появилась на красной дорожке премьеры фильма “Пропавшая дочь” в Нью-Йорке. 



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