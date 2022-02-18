Олимпиада 2022. Президент федерации бобслея прокомментировал положительный допинг-тест украинской бобслеистки Гунько

Чиновник предполагает, что запрещенное вещество попало в организм Гунько с мясом, который она ела в олимпийском поселке. В качестве примера он приводит горнолыжника из Ирана Хусейна Савех-Шемшаки, в организме которого обнаружили то же вещество.

“Между тестами 10 и 14 февраля Лидия перед соревнованиями употребляла мясо. Немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота”, – отметил Гераскевич.

Он подчеркнул, что в федерации уверены в невиновности Гунько.

“Мы будем бороться. В таких ситуациях у спортсмена меньше всего прав. Надо доказывать, что ты не виноват, и у тебя нет путей к этому. Плюс это очень дорого стоит, но мы будем бороться. Мы не понимаем, что произошло и как это могло произойти”, – заключил Гераскевич.

Контекст:

Гунько – чемпионка мира в становой тяге, вице-чемпионка турнира World’s Strongest Woman, а также мастер спорта в гребле на байдарках и каноэ, сообщает Sport24. В бобслей она пришла только несколько лет назад.

13 февраля по итогам четырех заездов в монобобе Гунько показала 20-й, последний результат, сообщается на сайте Олимпиады в Пекине. “Вот и закончились мои первые Олимпийские игры”, – написала она в Instagram 14 февраля.

Это уже второй допинг-случай Украины на Играх в Пекине. Первую положительную пробу обнаружили у лыжницы Валентины Каминской. 17 февраля Каминская заявила о завершении карьеры.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

16 февраля украинский спортсмен Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в суперфинале соревнований по лыжной акробатике.

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