Обострение на Донбассе и ультиматум Путина. 18 февраля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

Гости студии обсудят в прямом эфире обострение на Донбассе, обстрелы боевиками детских садов, школ и жилых домов и возможный ответ Украины; ультиматум президента РФ Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, а также, что будет, если Россия признает независимость группировок “ЛНР” и “ДНР”.

Гости программы:

Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), народный депутат и лидер партии “Европейская солидарность”;

Арсений Яценюк, лидер партии “Народный фронт”, премьер-министр Украины (2014–2016);

Игорь Смешко, глава партии “Сила и Честь”, глава СБУ (2003–2005);

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019–2020);

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007–2009);

Евгений Мураев, лидер партии “Наши”;

Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”;

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.нет”.

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены:

Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Алексей Резников, министр обороны;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Давид Арахамия, глава парламентской фракции “Слуга народа”.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24 канал”, “112 Украина”, “1+1”.

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