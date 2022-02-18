 

Обострение на Донбассе и ультиматум Путина. 18 февраля в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

18.02.2022, 15:54, Новости дня
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Гости студии обсудят в прямом эфире обострение на Донбассе, обстрелы боевиками детских садов, школ и жилых домов и возможный ответ Украины; ультиматум президента РФ Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, а также, что будет, если Россия признает независимость группировок “ЛНР” и “ДНР”. 

Гости программы: 

Петр Порошенко, президент Украины (2014–2019), народный депутат и лидер партии “Европейская солидарность”;
Арсений Яценюк, лидер партии “Народный фронт”, премьер-министр Украины (2014–2016);
Игорь Смешко, глава партии “Сила и Честь”, глава СБУ (2003–2005);
Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019–2020);
Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007–2009);
Евгений Мураев, лидер партии “Наши”;
Нестор Шуфрич, народный депутат от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”;
Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.нет”.

В пресс-службе ток-шоу отметили, что также к участию в эфире были приглашены: 

Ирина Верещук, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
Алексей Резников, министр обороны;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, глава парламентской фракции “Слуга народа”.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00. 

Контекст:

Программа “Свобода слова Савика Шустера” выходит на телеканале “Украина” по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, “Интер”, “Украина”, “Первый национальный”, “24 канал”, “112 Украина”, “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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