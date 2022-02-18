 

Исследование: пастафариане меньше болеют коронавирусом

18.02.2022, 15:51, Разное
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Центр социальных исследование университета Торонто провел массовый опрос более 2 млн человек со всего мира с целью установить, есть ли корреляция заболеваемости и принадлежности к какой-либо конфессии. 

Опрос проводился посредством анонимного анкетирования в сети Интернет, данные были дополнительно обработаны с целью исключить заведомо абсурдные ответы и не поддающиеся учету варианты редких, экзотических и незарегистрированных религиозных течений. 

Оставшихся данных, тем не менее, оказалось более чем достаточно для статистической обработки. С большим отрывом (коэффициент корреляции по Спирмену k=-0.89. Коэффициент статистической достоверности p<0.01) наименее подверженными поражению коронавирусом оказались, как это ни удивительно, пастафариане. За ними следуют атеисты (k=-0.77) и буддисты (k=-0.70). Незначительную положительную корреляцию показали христиане всех конфессий и мусульмане. 

Исследование было подвержено критике, основанной на том, что самоидентификация респондента как последователя религии не означает ни твердости веры, ни религиозности, ни адекватности религиозных взглядов респондента принятым в этом религиозном течении. 

Последователи пастафарианства в этом отношении отличаются аномальной монолитностью религиозных убеждений и твердой приверженностью конфессии, что и могло изменить параметры статистического распределения этой выборки. С целью кларификации собираемых данных Еврейский университет в Иерусалиме задался целью разработать объективный способ измеримой оценки религиозности индивидуума, планируя повторить исследование с более высоким уровнем валидности и репрезентативности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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