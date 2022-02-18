 

Избыточные требования по программе «Рубль за метр» мешают войти в неё среднему бизнесу Петербурга

18.02.2022, 15:48, Новости дня
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Из-за невыгодных условий петербургские инвесторы не торопятся восстанавливать исторические здания по программе «Рубль за метр». Завышенные требования Смольного ставят их в дискриминационное положение.

В ТАСС сообщили, что к торгам по программе готовят 15 памятников архитектуры. Среди них – павильон «Царский вокзал» в Пушкине, особняк Мессонье в Петербурге, дача Кречева в Сестрорецке и казарма Первого учебного морского экипажа в Кронштадте. Замысел хорош, вот только с 2019 года, когда программу «Рубль за метр» только запустили, были арендованы всего пять объектов культурного наследия.

Это происходит из-за того, что инвесторы Петербурга находятся в худшем положении, по сравнению с участниками федеральной программы «Аренда за один рубль». Для них арендная ставка в один рубль действует сразу с момента заключения договора. Ставку аренды по петербургской программе определяют торги, и к тому же сначала придётся потратиться: пользоваться ставкой возможно только после восстановления здания.

Например, инвестор «Особняка-конторы и здания библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых» ежемесячно платил более двух с половиной миллионов рублей, пока не закончил обновление объекта. Такие требования, конечно, отпугивают бизнесменов от программы Смольного.

Грустным примером здесь может выступить история Конюшенного ведомства, которое из-за сильного обветшания назвали «чёрным пятном на сердце Петербурга». Ещё весной прошлого года его хотели передать в аренду по программе, но проект в итоге «завис», а здание рушится дальше. Это не только уродует облик города, но и может быть опасным для горожан.

К примеру, в центре города недавно обвалился фасад исторического здания из «Красного треугольника». Обломки упали прямо на прохожих, серьёзно пострадала женщина. Дом давно требовал ремонта, и о необходимости его реконструкции говорилось уже неоднократно.



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