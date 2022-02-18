 

Бывший «мусорный» подрядчик Петербурга хотел вложить более миллиарда рублей в переработку отходов – в Смольном отвергли проект

18.02.2022, 15:48, Новости дня
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Автопарк №6 «Спецтранс» был готов вложить более миллиарда рублей, чтобы построить в Санкт-Петербурге завод по переработке отходов. Генеральный директор компании Сергей Глухов рассказал в интервью «Мойке78», что в Смольном отвергли это предложение.

По его словам, проект строительства завода презентовали ещё пять лет назад. Планировалось, что объект разместят в посёлке Левашово на ПМЭФ, но городские власти затормозили проект.

– Были готовы вложить больше миллиарда рублей, участок уже был выделен, пять лет мы добросовестно за него платили, – отметил Сергей Глухов.

Теперь участок передали «Невскому экологическому оператору», благодаря которому в Петербурге наступил мусорный коллапс.

Сергей Глухов уточнил, что пока большинство жителей Северной столицы не заинтересовано в раздельном сборе мусора, нужно придумать экономическую мотивацию. В целом, по его мнению, призыва сохранить природу недостаточно, необходимы «изменения в действующее законодательство, система льгот и иных стимулов».



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