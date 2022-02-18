Посол РФ в Лондоне назвал сиюминутным союз Украины, Польши и Британии

Тройственный союз Британии, Польши и Украины является сиюминутным, так как не отвечает интересам этих стран, выразил мнение посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире канала «Россия 24».

«Это все настолько искусственно. Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного – экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе военные. Не просматривается главного», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Келина, «можно объявить о любых тройственных союзах, тем более через голову остальных европейских стран». «Но мне кажется, это такая сиюминутная, конъюнктурная, не отвечающая потребностям безопасности конструкция. Она проживет какое-то время в умах, но не сильно», – отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал оценку заявлениям Запада о «вторжении РФ на Украину», назвав заявления Запада о «вторжении» РФ на Украину – пропагандой, фейками и вымыслом.

Также Лавров заявил, что Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал».