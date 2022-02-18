 

Заключенные СИЗО в Черкесске устроили беспорядки

18.02.2022, 15:46, Новости дня
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В следственном изоляторе города Черкесска в Карачаево-Черкесии свыше 20 заключенных устроили беспорядки, сообщили в региональном ФСИН.

«17 февраля в следственном изоляторе № 1 ОФСИН РФ по Карачаево-Черкесской Республике при проведении обыска 21 подозреваемый и обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями, оказал сопротивление администрации учреждения при проведении планового обыска», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Участники беспорядков имеют несколько судимостей. Они повредили смотровые глазки в дверях камер, имуществу учреждения нанесен материальный ущерб.

«Свои действия подозреваемые и обвиняемые сопровождали криками и нецензурной бранью в адрес сотрудников. На место происшествия прибыло руководство ОФСИН, сотрудники аппарата управления. О происшествии было незамедлительно сообщено в прокуратуру», – добавили во ФСИН.

Материалы для дачи правовой оценки действий подозреваемых и обвиняемых зарегистрировали и направили в правоохранительные органы.

На данный момент СИЗО работает в штатном режиме.

В оетябре в колонии во Владикавказе (Северная Осетия) около 200 заключенных устроили беспорядки. Позже стало известно, что силовикам удалось подавить волнения в исправительной колонии №1. В исправительном учреждении наказание отбывают около 600 человек.



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