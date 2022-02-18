Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру из-за рекламы экстремизма на YouTube

Лига безопасного интернета просит Генеральную прокуратуру (ГП) РФ пресечь распространение на YouTube роликов, в которых рассказывается, как изготовить «коктейли Молотова», сообщила глава организации, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

«Волонтеры Лиги безопасного интернета обратили внимание на то, что в последние дни на видеохостинге YouTube распространяется таргетированная реклама видеороликов в YouTube и YouTube shorts, содержащих экстремистскую информацию о способах изготовления так называемых «коктейлей Молотова». Очевидно, что рекламирование подобного контента недопустимо», – сказала Мизулина, подчеркнув, что организация направила обращение в ГП РФ с просьбой принять меры по пресечению распространения подобной опасной информации, передает РАПСИ.

По ее словам, рекламные ролики, в частности, демонстрируются гражданам РФ на территории Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей.

Мизулина также напомнила, что в соответствии с законом «О саморегулировании» соцсетей, который вступил в силу 1 февраля прошлого года, платформы обязаны самостоятельно мониторить и оперативно удалять подобные экстремистские материалы.