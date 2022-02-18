Влад Топалов, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко на открытии бутика в Москве

По этому случаю в Москву приехали основатель и креативный директор бренда Стивен Вебстер и его супруга и муза Ася Вебстер. Они лично встречали гостей закрытого ужина, среди которых были Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Ариан Романовский, Мадина Гогова, Вадим Верник, Игорь Чапурин, Влад Топалов и другие.

Корнер Stephen Webster расположился на первом этаже ЦУМа в ювелирной зоне и выполнен по проекту бренда. Помимо женских и мужских ювелирных коллекций в бутике представлены новинки – предметы для бара и кухонные ножи класса люкс, которые Стивен запустил совсем недавно. Например, набор под названием Russian Roulette вдохновлен одноимённой азартной игрой. На позолоченных ручках приборов изображены яркие образы России: осётр, двуглавый орел или русский медведь. А разноцветные элементы, выполненные в технике Chrystal Haze, напоминают купола московского собора Василия Блаженного. Шестое отверстие во вращающейся подставке — это пуля, на которой можно сделать персонализированную гравировку. В коллекции предметов для бара есть также сет Tequila Lore превозносящий культуру, фольклор и культовый мексиканский напиток – текилу. Особенностью бутика стала барная зона, также выполненная по особой задумке Стивена Вебстера.

Стивен и Ася Вебстер (украшения Stephen Webster) Евгений Заболотный Сергей Харченко и Светлана Бондарчук (украшения Stephen Webster) Ася Вебстер и Вадим Верник Игорь Чапурин и Влад Топалов Евгения Милова Мадина Гогова (украшения Stephen Webster) Ариан Романовский