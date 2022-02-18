 

Что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон на День святого Валентина

18.02.2022, 15:08, Разное
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В этот понедельник любовь витала в воздухе – во многих странах мира праздновали День святого Валентина или просто День всех влюбленных. Пройти мимо самого романтичного праздника в году, который приходится на конец зимы, не могли пропустить звездные пары – подборку валентинок мы собрали здесь.

Красивые жесты не чужды и королевским особам, вот и 49-летний принц Уильям решил в этот день порадовать свою вторую половинку. Наследник британского престола одарил свою 40-летнюю супругу Кейт Миддлтон цветами и подарками, а в этом ему помогли их дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Уильям удивил Кейт огромным букетом из 50 роз в День святого Валентина. Он написал от руки открытку с романтичным посланием, в котором поблагодарил ее за то, что она такая замечательная жена и мать, – цитирует своего инсайдера издание Us Weekly. 

Источник добавил, что дети сделали валентинки своими руками, вырезав множество сердечек из бумаги. О каких-либо “драгоценных” презентах речи не было.

Впрочем, Уильям никогда не скупился на подарки любимой. Известно, что на 10-ю годовщину свадьбы, которую супруги отпраздновали в апреле прошлого года, принц подарил Кейт кулон из 18-каратного белого золота британского бренда Asprey в виде цветка, усыпанного мелкими бриллиантами. Его стоимость составляет 8 840 фунтов стерлингов (чуть больше 900 тысяч рублей). На сайте форма ювелирного украшения описана как “классическая английская маргаритка”.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Познакомились они десятью годами ранее – в 2001 году, когда они вдвоем учились в Сент-Эндрюсском университете. Там сын принца Чарльза и принцессы Дианы и обратил внимание на Кейт. Их роман завязался много позже. Сейчас супруги воспитывают троих детей – сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту.



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