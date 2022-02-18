 

Во Львовской области в рамках “Большого строительства” начали строить “Малый карпатский круг” дорог

18.02.2022, 15:06, Новости дня
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“Благодаря этому проекту мы соединим качественными дорогами рекреационные курорты Львовской, Ивано-Франковской областей и Закарпатья, что позволит сделать путешествия более комфортными и безопасными, а также существенно сократить время в пути”, – говорится в сообщении.

Проект “Малого карпатского круга” начали реализовывать в прошлом году. Тогда в рамках президентской программы отремонтировали шесть искусственных дорожных сооружений. Развитие туристических направлений продолжится с наступлением благоприятных погодных условий, отметили в местном автодоре. Маршрут получит качественное дорожное покрытие, велодорожки, тротуары и современное освещение, сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR/videos/275927554505356/

Контекст:

Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы “Большое строительство” Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы в этом году планируют восстановить 5,5 тыс. км государственных дорог и 1,4 тыс. – местных. Об этом 11 февраля писал сайт президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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