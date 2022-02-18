 

“Анфиса, вас взломали?” 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья

18.02.2022, 15:06, Новости дня
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Чехова позировала без одежды и белья, прикрывшись букетом белых роз.

Она заявила, что разыгрывает среди своих подписчиков путевку в санаторий в Сочи (Рф).

“Я заметила, что люди чаще думают о своем внешнем виде, чем о внутреннем мире!” – заявила она.

Чехова добавила, что сама на протяжении 16 лет страдала паническими атаками, поскольку на первом месте для нее была карьера.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Анфиса, букет убери пожалуйста”, – попросила подписчица artt1880.

“Анфиса, вас взломали?” – спросила sun_side.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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