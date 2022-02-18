 

В Донецке предотвратили украинскую диверсию

18.02.2022, 15:00, Новости дня
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Вооруженные силы Украины пытались ночь подорвать резервуары на нефтебазе в районе деревни Еленовка, говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

Как сообщили в пресс-службе, диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» хотела подорвать резервуары, рассчитывая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.

«Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о подробностях очередной атаки ВСУ на объекты в Донбассе. Отмечается, что атаки проводились в том числе и с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и мин разного калибра.



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