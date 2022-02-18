 

Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в военных учениях 19 февраля

18.02.2022, 15:00, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что доволен совместными военными учениями и завтра также намерен принять в них участие.

«Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское… Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии», –  передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

При этом российский лидер поправил его, добавив «не побудем, а поучаствуем». «Поучаствуем, да», – согласился Лукашенко.

Путин также сообщил, что в субботу намерен вместе с белорусским коллегой принять участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. «Конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество», – отметил он.

По словам российского лидера, сейчас активная фаза учений. «Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», – подытожил Путин.

Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет.



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