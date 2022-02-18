 

Участников фотосессии у мечети в Москве отправили под суд

18.02.2022, 15:00, Новости дня
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Следователи завершили расследование дела об оскорблении чувств верующих, которое возбудили после откровенных фотографий на фоне мечети в столице, сообщили в ГСУ СК по городу.

«По версии следствия, 19 января 2022 года группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что подозреваемые заранее спланировали свои действия, они намеревались распространить фотографии и придать их огласке в СМИ и социальных сетях.

«В оправдание своих действий перед общественностью фигуранты опубликовали материалы в социальных сетях под видом примера негативного контента. Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков», – указали в СК.

Кроме того, фигуранты предварительно распределили между собой роли и версии, которые они должны были сообщать правоохранительным органам.

Всех подозреваемых выявили, по местам их проживания прошли обыски, изъяты мобильные устройства, на которых зафиксированы противоправные действия. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Проведены допросы свидетелей, собраны характеристики обвиняемых, проведена религиоведческая судебная экспертиза. Ее выводы, подчеркнули в СК, «в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигурантов в инкриминированном им преступном деянии».

Уголовное дело отправлено в суд.

Напомним, 21 января в социальных сетях и СМИ появилось видео с девушкой, которая позирует на фоне соборной мечети в Москве. На девушке нижнее белье, а сверху – пальто, на голове у нее черная балаклава. В ГСУ СК по городу сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Руководитель пресс-службы Совета муфтиев РФ (СМР) Гульнур Газиева заявила, что людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания.

Обвинение было предъявлено трем участникам откровенной фотосессии у мечети: съемка, по версии следствия, планировалась для пиара.



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