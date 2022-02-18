Каких политиков украинцы хотят видеть у власти?

За тридцать лет независимости украинцы отдавали власть совершенно разным политикам. Симпатии избирателей менялись как в калейдоскопе: от крепких хозяйственников до полностью новых лиц. У какого кандидата есть шанс победить во время следующих президентских выборов, которые пройдут весной 2024 года .

Демократическая сменяемость власти в нашей стране все тридцать лет обеспечивалась благодаря изменчивым запросам украинцев. Избиратели постоянно выдвигали к кандидату на пост президента список требований, которым он должен соответствовать, и нарезали перечень задач, которые он обязан решить.

Если надежды расходились с реальностью, послевыборная эйфория рассеивалась. Разочарование традиционно становилось платой за иллюзии или слишком высоко поставленную планку. На следующих выборах украинец искал в бюллетене что-то новое или подзабытое старое. В таких условиях почти каждый электоральный цикл приводил на президентский пост фигуру, совсем непохожую на своего предшественника.

Социологи и политологи за два года до президентских выборов не берутся прогнозировать, куда качнется маятник общественных настроений. Динамичность внутренней ситуации не позволяет загадывать далеко вперед. Но некоторые тенденции уже сейчас показывают, у какого политика есть шансы вырваться в фавориты следующей гонки.

Золотая середина

Единственным президентом, которому удалось переизбраться на вторую каденцию, был Леонид Кучма. Впервые он пришел на Банковую в 1994 году, когда украинцы желали покончить с глубоким экономическим кризисом, обрушившимся на молодую страну.

Избиратели посчитали, что так называемый «красный директор», который к тому же прежде занимал пост премьера, лучше всех способен справиться со всеми вызовами. На следующих выборах Кучма сумел победить, скорее, за счет стратегии «меньшего зла». Но из-за формирования олигархии и нарастающей несправедливости украинцы поставили во главе угла другие приоритеты.

После Оранжевой революции к власти пришел Виктор Ющенко, хорошо зарекомендовавший себя на посту премьера. Впрочем, прозападного вектора избирателям оказалось слишком мало, возрастал спрос на «сильную руку» и «крепкого хозяйственника». Так главное кресло в стране отошло полному антиподу своего предшественника – Виктору Януковичу.

Роковой выбор большинства украинцев спустя три года закончился Евромайданом. Желание полностью перезагрузить власть, быстро провести реформы и закончить войну сделало пятым президентом самую компромиссную по тем меркам фигуру – Петра Порошенко. Затем электорат захотел еще более радикальных перемен – прежде всего в политической элите.

Избиратели решили отдать бразды правления в руки «новых лиц». Но, судя по последним рейтингам, и этот тренд оказался недолговечным.

Образы Ющенко, Януковича или Порошенко вырисовывались уже постфактум, объяснил заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий. Только после выборов становилось понятно, в чем был залог их победы.

Поэтому сейчас почти невозможно с точностью предвидеть следующего фаворита и общественный запрос. Но некоторые непрямые данные свидетельствуют о том, кого бы украинцы хотели видеть у власти, уточнил социолог.

Запрос на новые лица никуда не исчез. Но этот запрос сместился к середине: люди хотят видеть у власти условно нового политика и одновременно профессионала. Когда в декабре КМИС спрашивал у респондентов о том, как можно ускорить развитие Украины, почти 41% ответили «привести к власти людей с опытом государственного управления».

– И во многих других вопросах большинство опрошенных утверждает, что нужны именно люди с определенным опытом. Чтобы это был кто-то новый, но воспринимался как опытный управленец. То есть запрос на хорошего управленца среди населения действительно существует. Потому что нынешняя ситуация частью украинцев воспринимается как хаос. Соответственно, кто-то должен навести порядок, – объяснил Грушецкий.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подтверждает: симпатии избирателей и общественные тенденции видоизменились. «Новые лица» по-прежнему ассоциируются с улучшениями, но в то же время вырос спрос на опыт и профессионализм.

– Эти качества могут сочетаться либо в одном человеке, либо в разных. Например – новое лицо в окружении команды профессионалов. Обязательное условие – чтобы все профессионалы раньше не занимали самых высоких государственных должностей, потому что так они могли уже доказать свою неэффективность, – сказал политтехнолог.

– Второе обязательное условие – высокий уровень узнаваемости и популярности. Теоретически у политика, не имеющего широкой известности по всей стране, есть шанс ее нарастить в последние полгода перед выборами. Но когда базовая популярность уже наработана за несколько лет до кампании – это намного упрощает задачу, – отметил Попов.

Несистемные

Значит ли это, что несистемным кандидатам теперь закрыт вход в большую политику и украинец больше не решится на новые эксперименты? В ответе на этот вопрос мнения экспертов расходятся.

– Нужно определить дефиницию слова несистемный. Если это человек, имеющий опыт управления проектами, в организации каких-либо общественно значимых процессов – то, конечно, такого человека могут воспринимать как потенциального руководителя государства. Но если говорить о человеке из шоу-бизнеса, то сейчас это уже будет воспринято с негативом, – считает директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

На нестандартный подход можно делать ставку во время парламентской гонки, потому что у украинцев есть спрос на новые, не классические партии. Но что касается конкретно поста президента, избиратели предпочтут управленцев и менеджеров, уверен Антипович.

– Правда, под эту категорию попадают очень разные люди: волонтеры, бывшие политики и чиновники, мэры городов, выходцы из бизнеса, – добавил социолог.

Если о раскрученных медийных фигурах спрашивать не в контексте политики, они пользуются достаточно большой симпатией населения. Но, по словам Грушецкого, конвертировать эту благосклонность в электоральную поддержку очень сложно.

– Во-первых, как только человек объявляет о походе в политику, это сразу же порождает отрицательное отношение к нему. Потому что украинцы в целом очень негативно воспринимают политиков как собирательный класс. Во-вторых, потенциальному кандидату придется отвечать на неудобные политические вопросы и артикулировать свою позицию. Его ответы могут отсеять часть его будущего электората. Яркий тому пример – доктор Евгений Комаровский, – говорит социолог.

– Если безотносительно к каким-то политическим заявлением, отношение к нему может быть очень неплохим у значительной части населения. Но в политической плоскости ему начнут задавать вопросы о языке. И в принципе это резонировало у многих людей во время его предыдущих интервью, когда он высказал достаточно скептические оценки к сегодняшней языковой политике. Очевидно, это ударит по его поддержке, – привел аналогию один из руководителей КМИС.

Во время всей своей президентской кампании Владимиру Зеленскому удавалось избегать четких ответов на разделяющие общество вопросы. Но в этом смысле он, скорее, исключение из правил – едва ли кому-то из кандидатов удастся вооружиться такой же «гибкостью».

Огромный аванс его поддержки подкреплялся беспрецедентной узнаваемостью, регулярным появлением в медиа и, тем более – в роли того, кто постоянно высмеивал политиков.

– Сейчас у любого внесистемного медийного персонажа нет похожего бэкграунда, – считает Грушецкий. В этом плане показательный пример Сергея Притулы – он набирает несколько процентов, но уже так громко не «выстреливает», добавил социолог.

– Еще один парадокс, с которым столкнется начинающий политик – это доступ к медиа, – говорит Грушецкий. – Если кандидата будут часто транслировать на общенациональных телеканалах, его непременно упрекнут в связях с тем или иным олигархом.

С другой стороны, на телевидении срабатывает фильтр на новые лица. Постояльцами на ведущих ток-шоу становятся уже всем давно известные политики. А без регулярного появления в эфирах слишком сложно достучаться до потенциального избирателя.

В то же время, как считает Попов, запрос на несистемного политика во время следующей кампании возможен. Если на горизонте появится новый кандидат извне, он, вполне вероятно, станет основным конкурентом шестого президента, рассуждает эксперт.

– Если он не появится, тогда может повториться конкуренция между Зеленским как все еще сравнительно новым лицом и кем-то из его оппонентов, которые представляют поколение руководивших до него. Они будут призывать голосовать за старые-добрые времена, но для избирателей это будет, скорее, выглядеть как попытка реванша, – предположил Попов.

Дело вкуса

Полностью списывать с электоральных счетов так называемых «старых» политиков также нельзя. Социологи по-разному оценивают их шансы вновь вернуть себе власть, но не дают категоричных прогнозов. Все будет определяться тем, кто составит им конкуренцию и какие еще кандидаты будут в избирательном бюллетене.

– Во время президентства Петра Порошенко, когда его рейтинг снижался, подросли рейтинги Юлии Тимошенко. Многие говорили, что после ее поражения в 2014 году у нее не будет шансов отыграть эту разницу. Но ей все же удалось и в какой-то момент она даже сумела обойти Порошенко. Если бы не Зеленский, у Тимошенко были очень реальные шансы победить в президентской кампании, – привел пример Грушецкий.

Похожая тенденция сейчас наблюдается в рейтингах Порошенко, уточнил социолог. Из январских опросов КМИС и Центра Разумкова следует, что отрыв между пятым президентом и шестым сократился до 2-3 процентных пунктов. В то же время, последний февральский опрос группы «Рейтинг» говорит о том, что существенно разрыв между ними не сократился и составляет около 8%. Но если на большой политической арене появится новый кандидат, это может изменить расстановку сил.

– Определяться и присматриваться к кандидатам избиратели начнут не раньше чем за год до выборов. Поэтому рассуждать о будущих фаворитах и запросах украинцев еще слишком рано, – считает политолог Владимир Фесенко. Как пример: если сейчас произойдет военная эскалация конфликта с Россией – это кардинально изменит общественный спрос на кандидата в президенты.

– Во-вторых, настроения украинцев в целом изменчивые. Напомню, что нынешний президент Украины стал фаворитом кампании не за два года, а за два месяца до президентских выборов. За год до этого он появлялся в рейтингах на пятом — шестом месте, – сказал политолог.

Первые четыре строчки электоральных рейтингов занимают те же самые политики, которые конкурировали между собой на выборах 2019 года. И их результаты не сильно отличаются от цифр, которые они набрали в первом туре президентских выборов, говорит Фесенко.

Один из вариантов – такая картина может сохраниться вплоть до выборов, если не будет существенных изменений политической ситуации. Но если произойдут какие-либо переломные события, тогда это повлияет на настроения украинцев, отметил политолог.

– Исходя из нашей практики, за два года лучше не прогнозировать. Были ситуации, когда за два года можно было предвидеть потенциальных фаворитов. Так в свое время было с Ющенко. Но, например, если бы перед выборами 2010 года не произошел финансово-экономический кризис, то президентом тогда стала бы Юлия Тимошенко, – вспоминает Фесенко.

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Несмотря на изменчивость электоральных симпатий, выбор украинцев в большинстве своем сводится к одному критерию: насколько убедительно политик обещает решить их скопившиеся проблемы. Этот запрос можно описывать как угодно – патернализм, вождизм, стремление видеть у власти условного «гетмана» или «мессию». И если в избирательном бюллетене нет нового, еще незапятнанного кандидата, способного справиться с этой ролью, ее возлагают на «меньшее из зол».