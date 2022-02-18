Скандалы: Французы покусились на Башкирский мёд

Традиционному пчеловодству республики угрожают парижские инвесторы

Жители трёх деревень Ишимбайского района Республики Башкортостан провели сход из-за предстоящего аукциона по аренде нескольких земельных участков рядом с их селениями. По их данным, на землю претендуют французские предприниматели, в частности ООО «Би Хэппи» (учредитель – Патрик Хоффман), которые планируют наладить там промышленное пчеловодство. В этом случае традиционному ремеслу местных жителей – производству мёда – может прийти конец.

Жители деревень Саргаево, Ибраево и Исякаево создали инициативную группу в составе 12 человек для того, чтобы попытаться отменить назначенный на 5 марта аукцион и приход на ишимбайскую землю сторонних пчеловодов. В группу включён Амир Рахимов, житель Исякаево, почти 20 лет возглавлявший Макаровский сельсовет, в состав которого входят все три деревни.

– На аукцион выставлены участки возле деревень, в километре-полутора от наших пасек, – рассказал он. – Нельзя кочевые пасеки так близко устанавливать, это противоречит закону о пчеловодстве.

По словам Рахимова, который сам держит пасеку, сельские пчеловоды могут лишиться своих доходов от продажи мёда. Если большое количество чужих пасек установят на «перелёте» (на пути следования пчёл от своей пасеки до медоносной липы), то местные пчёлы могут попросту заплутать и залететь не в свои ульи.

Некоторые крупные пчеловоды рассчитывали на сотрудничество с французами – они в своё время обещали многое, в том числе закупать у местных производителей мёд. Но закрытость иностранцев и низкие закупочные цены изменили отношение пчеловодов, в том числе Рустама Резбаева, который содержит более 1200 пчелосемей.

«Раньше я поддерживал французов, считал этот проект благом для республики. Они обещали закупать мёд, открыть лабораторию, крупный перерабатывающий цех. Но, к сожалению, дальше они стали вести себя достаточно скрытно и мёд предложили покупать по цене процентов на 30 ниже рыночной», — Рустам Резбаев, пасечник

Французские инвесторы Патрик Хоффман и Антуан Менделовичи заявили о планах наладить в Башкирии производство мёда в марте прошлого года. Проект на 160 рабочих мест с общим объёмом инвестиций 3,8 млрд рублей был представлен на «Инвестчасе» с участием главы республики Радия Хабирова и включён в перечень приоритетных. Тогда предприниматели рассказали о своих намерениях: создать производственную базу из 30 тыс. пчелосемей, открыть лабораторию качества мёда с международной аккредитацией и изготавливать в год до 7 тыс. тонн медовой продукции на экспорт. Также французы обещали организовать работу по сохранению генетики башкирской популяции среднерусской пчелы и продвижению бренда башкирского мёда. Завод по переработке медовой продукции с выставочным центром предполагалось разместить в Уфе.

Сегодня Антуан Менделовичи уже не участвует в проекте, об этом он сообщил «Октагон.Урал», но от дальнейших комментариев отказался. Связаться с уфимской компанией «Би Хэппи» по телефону не удалось.

У этой истории есть ещё одна сторона. Местную породу пчёл уже давно теснит привозная с юга СНГ – в основном из Узбекистана и Киргизии.

Об этом рассказал руководитель Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Салават Нафиков. Часть предоставляемых в аренду земель расположена на территории природного зоологического заказника «Ишимбайский».

– Там экономически выгодно было получать пчелопакеты, но после развала СССР процедуры стали неконтролируемыми. В самом Узбекистане работа с породами не велась. Образовался непонятный генофонд, учёные называют его генетическим мусором, который завозится в Россию, – пояснил собеседник издания.

Как отмечает Нафиков, один такой пчелопакет стоит раза в три-четыре дешевле местного из тёмной лесной породы, так называемой башкирской. Его закупают как новички в медовом бизнесе, так и те, кому надо побыстрее получить прибыль.

Член инициативной группы жителей Ишимбайского района Амир Рахимов тоже говорит об этом:

– Мы уже два года наблюдаем за ними [представителями французской стороны]. Они привозят породу карника или украинка, точно не скажу, какую именно. Поздней осенью, как медонос закончится, они весь мёд забирают, а пчёл бросают на произвол судьбы. Те или вымирают, или если сильный рой, то залетают в чужой улей и уничтожают там всё.

Как сообщил Рахимов, прошлой осенью приезжие предприниматели попытались установить свои ульи возле деревни Саргаево, но народ стал возмущаться, и им пришлось переехать к Зигановке.

Между тем республиканские власти возлагают на французский проект большие надежды. Осенью этого года в Башкирии должен состояться Международный конгресс «Апимондия», на котором его планировалось презентовать как визитную карточку региона. Но теперь эти планы под вопросом из-за недовольства жителей – они уже организовали сбор подписей против проведения аукциона и передачи земель французскому инвестору, а на 20 февраля намечена акция протеста. Превратится ли «медовый конфликт» в «Куштау-2» или нет, теперь во многом зависит от поведения местных властей и инвесторов.

Разиф Абдуллин