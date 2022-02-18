Мнение: Автоматизация в СССР, цена на нефть при Брежневе и полные дневники Черняева

1. К вопросу об автоматизации в СССР. Блогер monetam продолжает публиковать советские карикатуры из журнала «Крокодил» 1985 года, эпохи начала Перестройки. Типичный, многократно повторяющийся сюжет тех времён – стоящие без дела вычислительные машины, станки, роботы и прочее новое оборудование, зачастую даже не распакованное и ржавеющее под открытым небом где-нибудь на заднем дворе завода:

https://monetam.livejournal.com/1812021.html

Оно, впрочем, и неудивительно: проблема модернизации производства действительно была серьёзная и в рамках социалистической экономики трудно решаемая.

Директора советских заводов были заинтересованы набирать как можно больше персонала. Это давало больше власти, больше участия в распределении ресурсов, которое было плановым и зависело от числа работников. Увольнять же персонал в позднем СССР было не так-то просто: даже откровенные алкоголики и лодыри могли годами оставаться на рабочих местах.

В таких условиях автоматизация была для руководства заводов и городов крайне неудобна и рискованна. Особенно в моногородах. Поставили вы новое оборудование, сократили персонал, и вот уже у вас возникло множество проблем: куда быстро пристроить безработное население, непонятно. Свободно инвестировать в открытие новых производств и в сферу услуг нельзя. Народ начнёт жаловаться, бунтовать и уезжать в другие города. Вам сократят снабжение, дефицит в магазинах усилится.

Всё это напоминало ситуацию в древнем Риме или в феодальной Европе. Когда у вас избыток рабочих рук, когда у вас полно рабов и крепостных, то стимулы для введения новой техники значительно слабее, чем когда у вас недостаток труда.

Простого выхода из этой ситуации не было. Так или иначе, надо было снимать запрет на бизнес, развивать сферу услуг и переводить туда рабочую силу, закрывать неэффективные производства. Во времена застоя, – в 1960-е, 1970-е и 1980-е, – это делать боялись, да и попросту не понимали реальные потребности экономики (спасибо марксизму вместо нормального экономического образования). В итоге экономические реформы пришлось начинать при Горбачёве и продолжать при Ельцине, силами малокомпетентных и не всегда лояльных стране специалистов.

2. Блогер genby приводит график цен на нефть за последние полвека с учётом инфляции доллара:

https://genby.livejournal.com/975893.html

Видно, что во времена позднего Брежнева реальные цены на нефть были выше, чем сейчас, а на пике 1980 года даже выше, чем в 2008 году. Многие не без основания связывают с этим эпоху «брежневского процветания», которая многим запомнилась как «золотой век СССР».

В действительности о «процветании» там можно говорить только по сравнению с предыдущими эпохами истории СССР. Народ продолжал жить бедно, но на какое-то время нефтяные доходы позволили нарастить импорт, закупать больше ширпотреба из капстран и соцстран, снизить остроту продовольственной проблемы. Когда в начале 1980-х цены на нефть рухнули, иллюзия благополучия сошла на нет, и проблемы коммунистической экономики снова встали в полный рост. К тому же, прибавилось проблем во внешней торговле: на Западе ввели санкции из-за войны в Афганистане.

В 2010-х годах, несмотря на падение цен на нефть и очередные западные санкции, не произошло ни падения уровня жизни, ни существенной просадки экономики. Продовольственный дефицит даже на горизонте не показался: напротив, наше сельское хозяйство и пищевая промышленность растут как на дрожжах. Капиталистическая Россия оказалась гораздо здоровее и крепче, чем СССР.

3. В комментариях попросили ещё раз дать ссылку на дневники Анатолия Черняева о брежневской эпохе:

https://nsarchive.gwu.edu/rus/Chernyaev.html

Анатолий Сергеевич Черняев был уважаемым человеком – ветераном войны, историком, членом Центральной ревизионной комиссии КПСС и кандидатом в члены ЦК. У него был доступ к информации о реальном положении дел в стране. Даже в конце 1970-х ситуация в экономике, согласно Черняеву, выглядела довольно мрачной:

https://kpss-ru.livejournal.com/40602.html

25 апреля 1976

Вчера утром пошел в молочную и булочную. Народу!.. Ворчание-симфония случайной толпы: мол, вот, нет порядка, не могут организовать дело, две бабы на столько народа и не торгуют, а ящики перетаскивают да коробки вскрывают… Выходной день, а тут стой в очереди…и продуктов никаких нет…о твороге уж забыли, как он пахнет, и т. д., и т. п. И вдруг над всеми грубый голос мужика лет 40.

– А что вы хотите! У нас система такая. Эти бабы (продавщицы) не виноваты. Виноваты те, кто за зеленым забором икру жрут. У них там и творог есть. А у нас в стране хозяина нет. Хозяин только и делает, что о светлом будущем коммунизма выступает, а с каждым годом все хуже и хуже.

Никто не удивился, не возмутился. Это, видимо, привычное дело – такие речи в магазинах. Толпа в основном поддакивала и благожелательно комментировала, в том числе молодой милиционер, стоявший в очереди за молоком. <…>

В булочной бабы передрались из-за куличей.

13 ноября 1978

По мясу. Ростов-на-Дону: после вычета на ясли, детсады, на рестораны и т. п. в розничную продажу поступает из расчета 1,5 кг на человека в год! Есть лучше районы, но больше 7 кг на душу в год нигде нет.

Скармливаем около 100 млн. тонн пшеницы скоту. Но так как даем без соответственных кормовых добавок, 40 % пропадает впустую. А ввозим из США опять же много пшеницы.

120 млрд. рублей на сберкнижках плюс около 40 млрд. рублей в кубышках. Товарной массой покрывается все это на 40 %, да и то, как считают эту массу? По стоимости продукции! Но ведь значительная ее часть остается на полках. <…> Если в предыдущей пятилетке в общем итоге цены были снижены на 840 млн. рублей, то за два года этой пятилетки цены повышены на 1 400 млн. рублей. И это уже все почувствовали.

Если первое увеличение добычи нефти на 120 млн. тонн потребовало 17 млрд. рублей вложений, то дальнейшее увеличение еще на 120 млн. тонн потребовало уже 28 млрд. рублей вложений, а предстоящее увеличение добычи лишь на 40 млн. тонн потребует уже 48 млрд. рублей вложений.

В 1982 году пополнение рабочей силы за счет прироста населения составит лишь 300 тыс. человек – и то главным образом за счет Средней Азии.