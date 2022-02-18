 

Володин попросил Мишустина обеспечить детей с диабетом системами мониторинга

18.02.2022, 14:26, Разное
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Об обращении спикера к главе правительства рассказала депутат Госдумы от “Единой России” Наталья Костенко.

Парламентарий пояснила, что детям с диабетом приходится до 10 раз в день брать кровь для анализа. Процедура болезненна, поэтому они часто пропускают замеры и время введения инсулина, сказала депутат.

Костенко напомнила, что в ноябре Госдума при рассмотрении нового федерального бюджета приняла проект постановления и предложила правительству обратить особое внимание на эту проблему – выделить восемь миллиардов рублей для закупки неинвазивных систем мониторинга глюкозы в крови.

Решать проблему нужно общими усилиями Минздрава и Минфина, считает парламентарий. Костенко уточнила, что необходимо внести изменения в распоряжение правительства 3053-р, чтобы включить системы флэш-мониторинга содержания глюкозы в крови и расходных материалов к ним в соответствующий перечень предоставляемых гражданам медицинских изделий.

“На основе этого решения Минфин сможет выделить необходимые средства. Родители волнуются, поэтому мы рассчитываем на достаточно оперативный и безусловно положительный результат в решении этого пункта постановления Госдумы”, – сообщила депутат.

Напомним, что в России сахарным диабетом страдают более 50 тысяч детей.



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