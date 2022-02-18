Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару

София Ротару потеряла любимого супруга Анатолия Евдокименко 20 лет назад, но сегодня в ее жизни нет места одиночеству. Ее главной опорой по-прежнему остается семья. Руслан, единственный сын артистки, подарил ей замечательную невестку и двоих внуков, в которых певица не чает души. Знаменитость редко рассказывает о жизни своей семьи, поэтому судьба ее наследников всегда вызывает у поклонников неподдельный интерес.

Руслан появился на свет в 1970 году. София Ротару и ее супруг Анатолий Евдокименко были на седьмом небе от счастья. Сначала молодая семья жила в городе Черновцы у родителей мужа, а потом перебралась в Ялту. В новом месте у Руслана появились не только друзья, но и первые влюбленности. Например, в юношестве наследник артисты проводил время с Эвелиной Бледанс, которая тоже росла с тех краях.

Сегодня подобный роман сложно даже представить. Бледанс никогда не была обделена вниманием молодых людей и легко переключалась с одного ухажера на другого, а Евдокименко модно одевался, был хорош собой и катался на дорогой родительской машине.

Сейчас Эвелина вспоминает о былой влюбленности с улыбкой. По словам актрисы, они с Русланом “обнимались под подъездом”, “скромно целовались” и не состояли в серьезных отношениях. Куда важнее юношеских чувств для будущей звезды было поступление в театральный институт, поэтому возлюбленные расстались.

Сейчас Руслану Евдокименко 51 году. Мужчина почти 30 лет счастлив в браке с женой Светланой, которая подарила ему двоих детей. Супруги много лет работают вместе с Софией Михайловной и брендом “Ротару”. Младшие наследники семейства давно выросли, но знаменитая бабушка по-прежнему не чает души и во внуке, названном в честь ее покойного супруга, и во внучке, которой досталось ее имя.

Анатолий Кириллович, супруг певицы, тоже успел понянчить внуков, но, к сожалению, так и не увидел их взрослыми. В 2002 году София Михайловна овдовела. Семья переживала трагедию очень тяжело, но сложнее всего было певице. После болезни и смерти мужа она страдала от затяжной депрессии и перестала выходить на публику. К счастью, рядом был сын. Руслан проводил с матерью дни напролет, стал для нее главной поддержкой и помог вернуться на сцену.