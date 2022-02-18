 

Сергей Безруков и Анна Матисон, Виктор Васильев и Анна Снаткина на премьере фильма “Папы”

18.02.2022, 14:22, Разное
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Вчера в Москве состоялась светская премьера комедийной драмы “Папы”. Первыми зрителями фильма, который был показан в кинотеатре “КАРО Октябрь”, стали Дмитрий Дюжев, BURITO, Аскольд и Эдгард Запашные с семьями, Анна Старшенбаум, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Сабина Ахмедова, Рената Пиотровски, Карина Андоленко, Дарья Калмыкова, Артур Бесчастных, Карен Арутюнов, Светлана Степанковская, Илья Бачурин, Мария Лемешева и другие.

Со сцены фильм представили продюсер Армен Ананикян, режиссеры новелл Анна Матисон, Сергей Юдаков, Карен Оганесян и Михаил Погосов, а также главные актеры: Сергей Безруков (он же выступил в роли продюсера картины), Юрий Стоянов, Вадим Демчог, Марк Богатырев, Игорь Жижикин и другие. Михаил Галустян, исполнивший одну из ролей, поздравил коллег с премьерой по видеосвязи – сейчас он находится на съемках телешоу в Африке.

Фильм “Папы” – это четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя и которые объединяет тема силы отцовской любви. Разные судьбы, разные характеры и разные отношения, но только одно во всех новеллах одинаково – связь пап со своими детьми. В картине также снялись Дмитрий Нагиев и Юлия Рутберг.

В широком прокате с 23 февраля.

Сергей Безруков и Анна МатисонВиктор Васильев и Анна Снаткина с дочерьюАскольд Запашный с женой и дочерьюЮрий СтояновЭдгард Запашный с детьмиСабина Ахмедова и Никита ДушкинМарк БогатыревЕвгений Пронин с супругойДмитрий ДюжевВладимир Веревочкин с супругойВиктория Галустян с дочерьмиАнна СтаршенбаумИлья БачуринBURITO с сыномМария Лемешева



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