Сергей Безруков и Анна Матисон, Виктор Васильев и Анна Снаткина на премьере фильма “Папы”

Вчера в Москве состоялась светская премьера комедийной драмы “Папы”. Первыми зрителями фильма, который был показан в кинотеатре “КАРО Октябрь”, стали Дмитрий Дюжев, BURITO, Аскольд и Эдгард Запашные с семьями, Анна Старшенбаум, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Сабина Ахмедова, Рената Пиотровски, Карина Андоленко, Дарья Калмыкова, Артур Бесчастных, Карен Арутюнов, Светлана Степанковская, Илья Бачурин, Мария Лемешева и другие.

Со сцены фильм представили продюсер Армен Ананикян, режиссеры новелл Анна Матисон, Сергей Юдаков, Карен Оганесян и Михаил Погосов, а также главные актеры: Сергей Безруков (он же выступил в роли продюсера картины), Юрий Стоянов, Вадим Демчог, Марк Богатырев, Игорь Жижикин и другие. Михаил Галустян, исполнивший одну из ролей, поздравил коллег с премьерой по видеосвязи – сейчас он находится на съемках телешоу в Африке.

Фильм “Папы” – это четыре истории, в каждой из которых зритель может узнать себя и которые объединяет тема силы отцовской любви. Разные судьбы, разные характеры и разные отношения, но только одно во всех новеллах одинаково – связь пап со своими детьми. В картине также снялись Дмитрий Нагиев и Юлия Рутберг.

В широком прокате с 23 февраля.

Сергей Безруков и Анна Матисон Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью Аскольд Запашный с женой и дочерью Юрий Стоянов Эдгард Запашный с детьми Сабина Ахмедова и Никита Душкин Марк Богатырев Евгений Пронин с супругой Дмитрий Дюжев Владимир Веревочкин с супругой Виктория Галустян с дочерьми Анна Старшенбаум Илья Бачурин BURITO с сыном Мария Лемешева