Благодаря реформе децентрализации больше всего выиграл бюджет Днепра – Opendatabot

C 2013 года, когда благодаря реформе децентрализации денежные средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр: за это время бюджет города увеличился почти в 6,5 раз (до суммы, эквивалентной $635 млн). Почти пятикратный рост показали за этот период Львов и Одесса – $463 и $455 млн соответственно.

По данным Opendatabot, бюджет Киева в 2022 году составил 69 млрд грн, Харькова – 19 млрд грн, Днепра – 18 млрд грн, Львова и Одессы – по 13 млрд грн. По сравнению с 2016 годом это двукратный, а в случае с Одессой – трехкратный рост. Урезание городских бюджетов произошло за семь лет один раз – накануне 2020 года (начало пандемии коронавируса).

По количеству бюджетных денег на душу населения лидирует Киев – 23,3 тыс. грн. Второе и третье место – у Львова и Днепра: по 18 тыс. грн на человека в 2022 году.

Контекст:

Реформа децентрализации началась в 2015 году, когда Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон “О местном самоуправлении”, который ввел понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в “Слуге народа” заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена. Власти ожидают, что парламент примет два закона, а также изменения в Конституцию.

16 декабря в Верховной Раде сообщили о создании рабочей группы по подготовке законодательных предложений о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что депутаты “завершили консультации, наработки с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. И теперь дело за парламентом”. Ключевыми политическими вопросами станут статус самоуправления на субрегиональном уровне и формирование надзора, назначение и деятельность префектов. Члены рабочей группы должны подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

—