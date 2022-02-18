“Он был очень агрессивен, начал наезжать”. Ведущую “Орла и решки” Michelle Andrade в трущобах Буэнос-Айреса неизвестный забросал камнями

“Это произошло в самых больших и опасных трущобах под названием Villa 31. Как только туда зашли, у меня сразу все сжалось внутри! Честно, в бразильских трущобах чувствуешь себя гораздо безопаснее”, – заявила певица.

По ее словам, местные жители с самого начала “вели себя странно”.

“Мы встретили банду парней лет 20, которые бросались камнями на мосту. Я подошла спросить, зачем они это делают, после чего вышел их главный и одним лишь взглядом дал понять, что нам здесь находиться не стоит. Он был очень агрессивен, начал наезжать! Мы с командой побежали, а парень бросал в нас камни”, – рассказала Michelle Andrade.

В релизе отмечается, что выпуск, снятый в трущобах Буэнос-Айреса, выйдет в эфир 19 февраля.

Контекст:

О том, что Michelle Andrade и Макашов будут новыми ведущими шоу “Орел и решка” на “Новом канале”, стало известно весной 2021 года.

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