 

“Cлова “списание долгов” даже не употребляем”. Марченко рассказал, как Украина пользуется кризисом, чтобы уменьшить свои долги

18.02.2022, 14:20, Новости дня
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“Кризис – это не только проблемы, но и возможности. И мы ими пользуемся”, – сказал министр.

Он пояснил, что министерство выкупило часть ВВП-варрантов и еврооблигаций, в результате чего “государство Украина владеет 20% государственных деривативов а обороте”.

“Это дальновидный шаг. Это свидетельство нашей заботы о будущих поколениях, которые не должны жить в долг”, – сказал Марченко.

Благодаря “операции по активному управлению государственным долгом”, выплаты по погашению еврооблигаций в сентябре 2022 года будут на $100 млн меньше – составят $912 млн вместо $1 млрд.

“Хотя мы ожидаем беспрецедентную поддержку международных партнеров, ситуация внутри страны с государственными финансами контролируемая и спокойная. Мы осуществляем все выплаты в полном объеме и в сроки, предусмотренные законом”, – подчеркнул Марченко.

По его словам, на едином казначейском счету по состоянию на 1 февраля было 34 млрд грн, это наибольший показатель с января 2021 года. Сумма перевыполнения доходов общего фонда госбюджета в январе составила 9 млрд грн.

В то же время Марченко отметил, что геополитическая напряженность вокруг эскалации на границах повлияла на восприятие инвесторами суверенного долга Украины. Это привело к ухудшению котирования еврооблигаций Украины на внешних рынках и уменьшению портфелей нерезидентов ОВДП на примерно 14 млрд грн на протяжении только января месяца. 

Однако, отвечая на вопросы депутатов, министр подчеркнул, что не считает нужным говорить о списании или реструктуризации долгов.

“Мы слова “списание долгов” даже не употребляем… Долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме – это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги”, – сказал Марченко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, подчеркнул, что Украина даже в 2014 году не отказывалась от своих обязательств перед международными партнерами.

Контекст:

ВВП-варранты, как поясняет LIGA.net – это специальные долговые бумаги, выплаты по которым привязаны к темпам роста экономики: чем быстрее увеличивается ВВП, тем больше будет сумма. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет $3,24 млрд. Срок их обращения истечет в 2040 году.

Госдолг Украины впервые с 2013 года снизится до уровня ниже 50% ВВП по итогам 2021 года. Об этом 1 декабря в ходе послания в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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