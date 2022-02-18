 

Мнение: Народу знать не положено!

18.02.2022, 14:18, Разное
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Скриншот удаленной статьи из Глазго Таймс

Очередной ковид-скандальчик – на этот раз в Шотландии, по наводке от Вадима Гончарова: тамошнее управление здравоохранения постановило… перестать публиковать отчеты, содержащие данные о смертности в зависимости от статуса вакцинации! Попросту говоря – закрыть эту информацию. И основание – вот такое:

“Общественное здравоохранение Шотландии прекратит публиковать данные о смертях и госпитализациях от Covid в зависимости от статуса вакцинации из-за опасений, что они искажены участниками кампании против вакцинации.
Служба общественного здравоохранения объявила об изменении политики в своем последнем статистическом отчете по ковиду, заявив, что частота и содержание данных будут пересмотрены.
Вместо этого официальные лица сосредоточатся на публикации более надежных и комплексных данных об эффективности вакцин.
Чиновники PHS заявили, что за этим шагом стоят серьезные опасения по поводу преднамеренного неправомерного использования данных участниками кампании против вакцинации.
Отчет, опубликованный в среду, станет последним еженедельным изданием, в котором будут представлены данные об уровне заражения среди привитых и непривитых”.

И на этом детектив не заканчивается! Ссылка на первоисточник – статью из “Glasgow Times” уже не открывается, но кэш Гугла пока не почистили. То есть они опубликовали, а потом, во избежание шумихи, тут же удалили! Красавцы.

Сразу, конечно же, вспоминается недавняя аналогичная история у нас. Когда Минздрав РФ наконец спросили, почему в России нигде (!) не публикуется то же самое – данные по смертности от ковида отдельно по вакцинированным и невакцинированным – там ответили с отчаянной прямотой: не публикуем, дескать, “потому что это может вызвать негативное отношение к прививкам”.

“В Минздраве объяснили отказ публиковать статистику по смертности от коронавируса среди вакцинированных. По мнению представителей ведомства, это может вызвать негативное отношение к прививкам.
«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией. Также они могут вызвать негативное отношение к вакцинации»,- ответил Минздрав на запрос депутата Госдумы Владимира Плякина, опубликованном им в своем телеграм-канале”.

В принципе, и мотивировка та же. Зачем быдлу показывать реальные цифры “эффективности” вакцин? Люди ж тупые. Они, не дай бог, увидят, что и вакцинированные тоже вполне себе умирают от ковида – да и откажутся прививаться, типа, нахрена оно надо в таком случае. А у нас ПЛАН ГОРИТ!

Логика, конечно, железная, не подкопаешься. Общий смысл выражен главным девизом Новой Нормальности: “Меньше знаешь – крепче спишь”. Теперь и в Шотландии!

Источник: Размышления вольного социолога



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