Скандалы: Мирные договоренности

В 2021 году граждане России заключили рекордное число брачных контрактов

Специалисты связывают популярность этой гражданско-правовой сделки с распространением ипотечного кредитования. Почти 150 тыс. брачных контрактов заключили россияне в 2021 году. Это почти в три раза больше, чем 10 лет назад, сообщили в Федеральной нотариальной палате «Известиям». Статистически, каждый шестой брак не обходится без похода к нотариусу, причем нередко контракт появляется уже в ходе семейной жизни.

Более того, нотариусы сталкиваются со случаями, когда уже разведенные супруги пытаются оформить правовой статус своей совместной собственности, чтобы скрыть имущество от кредиторов или судебных приставов. Разумеется, такие попытки строго пресекаются работниками нотариата, обязанными тщательно проверять все документы обращающихся к ним граждан.

Брачный договор — это соглашение между супругами, в котором определено, кому и на каких условиях принадлежит имущество. По каждому объекту собственности договором может быть установлен один из трех режимов собственности: общий, раздельный и долевой. Соотношение долей определяют сами супруги.

Нередко брачный контракт заключают, чтобы продемонстрировать супругу отсутствие каких-либо меркантильных побуждений при вступлении в брак.

— Я сама инициировала заключение брачного договора. У мужа были и квартира, и другое имущество, и наследство он получил. Мне не хотелось, чтобы у любимого человека когда-то возникли подозрения в моей алчности. Плюс присутствовало определенное давление со стороны родственников. Брачный договор решил эту проблему, — поделилась с «Известиями» жительница столицы.

«Кровная» заинтересованность

Конфликты между бывшими супругами чаще всего возникают из-за жилья. Наличие не выплаченного ипотечного кредита еще больше осложняет ситуацию.

— В юридической практике по семейным спорам один из сложных вопросов — это раздел ипотеки, — рассказывает член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская. — Договор ипотеки, как и в любой другой, может быть изменен только по согласию обеих сторон либо в судебном порядке при наличии для этого оснований. Поэтому семейный спор, где делится ипотека, осложняется позицией банка по этому вопросу.

Если банк идет навстречу, меняя условия кредитного договора, то вопрос решается во внесудебном порядке. Если же нет, то приходится обращаться в суд.

— Можно взыскать половину оплаченных платежей с не платившего супруга, если вы самостоятельно продолжаете оплачивать ипотеку; либо потребовать внести изменения в кредитный договор с банком, по условиям которого разделить сумму долга на обоих супругов, — говорит юрист.

Но правильно составленный брачный контракт помогает значительно облегчить процесс такого раздела.

Как объяснили в ФНП, брачный договор может описывать широкий круг вопросов: как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берет, предусматриваются ли взаимные выплаты в браке и после него. Допустимо даже предусмотреть раздел имущества, которое появится только после заключения договора. Можно связать имущественные права с определенными событиями. Например, указать, что квартира целиком отойдет жене после выплаты ипотечного кредита и снятия залога.

— Например, когда один из супругов не может быть созаемщиком из-за плохой кредитной истории, отсутствия «белых» доходов или по иным причинам, — пояснили в пресс-службе ФНП. — В брачном договоре можно указать, что все обязательства и риски ложатся на одного партнера. Или, наоборот, разделить ответственность и жилплощадь между обоими супругами, если кредит был оформлен одним из них еще до похода в загс.

Тем не менее «слово» банка в некоторых случаях имеет больший вес. Как объяснила Шумлянская, брачный договор заключается супругами без привлечения банка и, следовательно, без учета его прав при разделе ипотеки. Поэтому банк может брачный договор не признать и в случае просрочки или задолженности по кредитному договору взыскивать долг через суд, вплоть до требования обратить взыскание на заложенное имущество.

Банки и бизнес против семейного доверия

В некоторых случаях брачный договор — обязательное условие для получения кредита или ипотеки. Речь, например, о сделках, с участием граждан, находящихся в местах лишения свободы.

— Супруги должны подписывать договор вместе. Нотариус в рамках своей профессиональной деятельности может посещать осужденного без ограничений, а муж или жена имеют право на свидание, — рассказывает Анна Корчемкина, вице-президент Кировской областной нотариальной палаты.

Сегодня есть возможность заключить договор даже если супруги находятся в разных частях страны — дистанционно по видеосвязи при помощи электронного нотариата.

Если один или оба супруга занимаются бизнесом, брачный договор становится насущной необходимостью.

— Супруги договариваются, например, что доля в компании, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира — жене. Это делается для того, чтобы в случае банкротства или долгов компании вывести «из-под удара» жилье семьи, — рассказывает нотариус города Щелково Ирина Аникеева. Однако такая схема не сработает, если таким способом бизнесмен пытается укрыть свое имущество от кредиторов после банкротства. В этом случае кредиторы могут оспорить брачный договор.

— Брачный договор — это также возможность защитить одного супруга от долгов второго супруга, занимающегося предпринимательской деятельностью, — говорит Венера Шумлянская. — Кроме того, в брачном договоре можно отстоять ценные для одного из супругов вещи либо подарки, определив, за кем они остаются в случае расторжения брака.

Когда можно заключить брачный договор

В ФНП уточнили, что брачный договор можно заключить и до официальной регистрации брака, однако в этом случае документ вступит в силу только после регистрации отношений в загсе.

— Случай из практики: к нотариусу пришли супруги, которые забыли, что несколько лет назад уже заключили такую сделку, — рассказали в пресс-службе палаты. — Делать новый договор не потребовалось, они просто дополнили существующий. Пока брак не расторгнут, пара может в любой момент внести изменения в договор.

В 2021 году россияне 8 тыс. раз обращались к нотариусам, чтобы внести изменения в брачные контракты, и 1,4 тыс. раз, чтобы расторгнуть сделку.

Стоит добавить, что брачный контракт не в силах повлиять на личные отношения между мужем и женой — никаких штрафов за измену, грубость, проявление негативных черт характера документ в силу закона установить не может.

— Некоторые пары пытаются включить в брачный договор пункты о том, кто будет выносить мусор, выгуливать собаку, гладить одежду, готовить еду и т.п., и искренне удивляются, когда узнают, что это невозможно, — сообщили в ФНП. Также контракт не может ограничивать гражданские права и свободы супругов, дееспособность. Кроме того, в контракт не могут быть включены положения, касающиеся детей, — с кем из родителей они останутся после развода, а также размер алиментов.

Иван Петров