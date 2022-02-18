Скандалы: История стоит денег

Как Российское военно-историческое общество Владимира Мединского тратит бюджетные миллиарды

На первый взгляд Российское военно-историческое общество, детище экс-министра культуры Владимира Мединского, кажется смешной структурой, которая иногда делает огромные некрасивые памятники и говорит что-то о фальсификациях истории. Однако за девять лет работы через РВИО прошло как минимум 3,5 миллиарда рублей, выделенных из бюджета России через субсидии и нацпроекты, и около 2,3 миллиарда рублей частных пожертвований.

«Новая» выяснила, чем именно занималось общество Мединского за время своего существования и сколько это стоило.

«Нужна отдельная государственная историко-пропагандистская организация. Она должна заниматься вопросами изучения и сохранения исторического наследия, вопросами исторической памяти и исторической пропаганды. Диссертант считает, что эта организация должна решать контрпропагандистские задачи», — написал экс-министр культуры Владимир Мединский в своей диссертации в 2011 году, а уже в начале 2013-го был избран председателем Российского военно-исторического общества (РВИО).

Мединский стал доктором исторических наук в декабре 2011 года, перепрыгнув через степень кандидата наук. Через полгода он стал министром культуры, еще через полгода, в декабре 2012-го, президент России Владимир Путин подписал указ о создании общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

В 2011 году Владимир Мединский защитил при РГСУ диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук, в которой якобы исследовал проблемы объективности записок иностранцев о средневековой России. По факту же у Мединского получился не научный труд, а памфлет.

Еще в 2012 году в автореферате историк Вячеслав Козляков нашел небольшие фрагменты с некорректными цитированиями других научных работ и несуществующие статьи и монографии. Чуть позже журнал «Актуальная история» подробно исследовал заимствования в тексте Мединского. Кроме этого, историк Алексей Лобин разобрал огромное количество фактических ошибок и проблем с методологией.

В 2016 году историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский вместе с филологом Иваном Бабицким потребовали у Минобрнауки лишить Мединского докторской степени за «грубейшие ошибки, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета».

В 2017 году, в самый разгар скандала вокруг диссертации Мединского, «Новая» обнаружила, что, вероятнее всего, защиты вовсе не было. Оппоненты, указанные в автореферате (кратком изложении диссертации, обязательном для защиты диссертации), который хранился в Российской государственной библиотеке (РГБ) и считался «чистовиком», рассказали, что не только не присутствовали на защите, но и не видели саму диссертацию. Члены экспертного совета ВАК также рассказывали «Новой», что диссертацию Мединского не обсуждали, а положительный отзыв на нее сам «откуда-то появился».

После публикации «Новой» РВИО в своем твиттере опубликовало другой вариант автореферата с другими оппонентами и припиской, что это «чистовик» работы. Всего у Мединского оказалось три варианта автореферата: один с лжеоппонентами и с несуществующими публикациями Мединского находится в Минобрнауки России и библиотеке РГСУ, второй с теми же лжеоппонентами и уже исправленным списком источников хранится в РГБ и третий представило РВИО в ответ на расследование «Новой».

Битва за докторскую степень продолжалась больше года. Мединский даже созывал специальную пресс-конференцию в ТАСС, на которой «правильные» оппоненты защищали его диссертацию, и отвечал критикам в «Российской газете». Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра ученой степени доктора наук, однако президиум ВАК в итоге отказался рекомендовать это сделать. Владимир Мединский лично посетил то заседание, хотя до этого предпочитал не вмешиваться в обсуждение собственной работы — обычно его защищали «представители»: Михаил Мягков, научный директор РВИО, историки Константин Аверьянов, Николай Старостенков и политолог Сергей Черняховский.

«Скажу честно: с самого начала этой истории у меня было острое желание отказаться от степени. Без обсуждения. Зачем мне вся эта странная заведомо репутационно-проигрышная история?» — сказал тогда Мединский на заседании, но от степени все-таки не отказался.

По уставу РВИО занимается патриотическим воспитанием, сохранением истории и культурного наследия, «повышает престиж военной службы» и объединяет общество и государство для «изучения военно-исторического прошлого России». Для этого сотрудники общества возводят памятники по всей стране и за границей, пишут книги об истории и консультируют кинематографистов, разрабатывают школьные учебники, делают военно-исторические фестивали и детские лагеря. На все это РВИО получает большие бюджетные деньги и частные пожертвования, расходы по которым сложно отследить.

С бюджета по нитке

По расчетам «Новой», за 9 лет работы через РВИО прошли не меньше 6,7 миллиарда рублей, которые общество получило от государства и частных жертвователей. 3,5 миллиарда общество получило через субсидию на работу общественных организаций от Минкульта и из федерального проекта «Творческие люди» на возведение памятников и проведение детских патриотических лагерей. Еще 386 миллионов пришли через субсидии от разных государственных фондов, их РВИО потратило на возведение больших памятников по всей стране.

Кроме этого, 2,3 миллиарда организация получила от жертвователей, на что пошли эти деньги, сказать сложно — общество не раскрывает свои расходы.

Еще около 500 миллионов Минкульт выделил на проект РВИО по патриотическим экскурсиям для школьников по местам боевой славы «Дороги победы». Эти деньги получало АНО «Агентство развития внутреннего туризма», которое РВИО учредило в 2014 году вместе с другими организациями культуры.

Согласно Федеральному бюджету, субсидию от Минкульта на работу общественной организации РВИО получает с 2014 года, и постепенно ее размер становился все больше. В 2014 году общество получило 285 миллионов рублей, в 2021 году размер субсидии составил уже 372,5 миллиона. Обычно РВИО получало не меньше 250 миллионов каждый год, однако в 2022 году что-то произошло, и размер субсидии резко сократили до 180,7 миллиона. На что РВИО тратит эту субсидию, по открытым данным определить сложно. Согласно их бухгалтерской отчетности, на содержание аппарата общества — зарплаты, командировки и прочие расходы — в среднем уходит около 100‒130 миллионов в год. Более подробно свои траты общество не раскрывает.

Кроме субсидии РВИО получает деньги по федеральному проекту «Творческие люди», который входит в состав нацпроекта «Культура». Обществу Мединского, который во время утверждения нацпроекта все еще занимал должность министра культуры, поручили сразу две задачи: создание памятников и проведение детских военно-патриотических лагерей.

На реализацию каждой из этих задач с 2019 по 2024 год РВИО получит по 1,14 миллиарда рублей.





РВИО делает памятники еще и за дополнительные деньги: субсидии и частные пожертвования. Официально сборы добровольных пожертвований идут через портал дар.история.рф, однако карточки проектов периодически удаляются, поэтому отследить точную сумму всех пожертвований на памятники сложно. По подсчетам «Новой», с 2014 года общество потратило на монументальную пропаганду 1,07 миллиарда дополнительных государственных и частных денег.

Точно подсчитать статьи расходов РВИО по открытым источникам невозможно — общество не раскрывает эти данные. Часть информации о тратах можно получить из открытых сборов пожертвований на памятники или правительственных документов с решениями о выделении субсидий, но этого недостаточно, чтобы отследить все потраченные суммы денег.

РВИО — далеко не единственная аффилированная с чиновниками общественная организация, которая занимается историческим нарративом и «защитой исторической памяти» и через которую проходят большие деньги.

Чем-то подобным занимается и Российское историческое общество вместе с фондом «История отечества» с председателем в лице Сергея Нарышкина, директора службы внешней разведки. Схожие проекты можно найти у фонда «Русский мир», учрежденного Путиным; Русского географического общества, председатель которого министр обороны Сергей Шойгу; Императорского православного палестинского общества экс-главы счетной палаты Сергея Степашина. Они и еще множество менее известных подконтрольных организаций постоянно получают господдержку в самых разных суммах.

Такие организации называются ГОНГО — государством организованные негосударственные общественные организации. Нередко такие юрлица массово учреждают чиновники, государственные органы и компании, чтобы скрывать незаконное обогащение через получение правительственных субсидий и грантов на разные, иногда очень странные проекты.

«Сербы целовали памятник Николаю II»

Возведение памятников — один из основных пунктов деятельности Российского военно-исторического общества. Согласно информации с их сайта, за годы работы они установили 250 памятников в России и за ее пределами. За девять лет работы только на памятники общество потратило как минимум 1,7 миллиарда рублей, пришедших из разных источников.

Согласно ответу РВИО на запрос «Новой», с 2019 года к ноябрю 2021-го общество открыло 75 памятных мест на средства федерального проекта «Творческие люди». Среди этих проектов в основном можно найти бюсты полководцев и типовые статуи солдат Второй мировой войны. Иногда за эти деньги РВИО ставит большие монументы стоимостью в несколько десятков миллионов рублей с довольно сомнительными историями создания.

С возведением памятников на деньги из «Творческих людей» напрямую связан Ростислав Мединский, отец Владимира Мединского. В РВИО он занимает пост советника сына и входит в список почетных членов общества. В своих ежегодных отчетах о деятельности общество не скрывает, что отец Мединского — один из авторов этих проектов. У Ростислава Мединского нет художественного образования, он всю жизнь служил в Вооруженных силах СССР.

Мединский-старший чаще всего работает в паре с Денисом Стритовичем, который стал практически штатным скульптором РВИО. Стритович делает для общества бюсты и типовые проекты памятников.

Творческую биографию скульптора точно отследить очень сложно. Стритович почти не ведет соцсети и только иногда публикует ссылки на заметки о себе в региональных медиа. Сайт его мастерской, указанный в соцсетях, не работает. В веб-архиве можно найти последнюю сохраненную работающую версию этого сайта за 3 января 2014 года, что тоже дает мало информации о деятельности скульптора. На сайте РВИО сказано, что за свою карьеру Денис Стритович сделал больше 100 памятников.

В 2021 году скульптор выиграл конкурс РВИО на возведение стелы города трудовой доблести в Магнитогорске. Это первая из стел, которые РВИО установило в городах трудовой доблести. По словам РВИО, это типовые проекты с небольшими уникальными элементами для каждого города. Работу над этим проектом курирует все тот же Ростислав Мединский. К концу 2021 года звания городов трудовой доблести есть у 32 городов, как следует из информации на сайте общества, эти стелы будут установлены во всех.

Среди открытых памятных мест на деньги из «Творческих людей» есть 16 аллей героев в разных городах России, на них установили 67 бюстов российских военных времен Второй мировой войны. Средняя стоимость подобных бюстов ― от 100 тысяч рублей до 1,1 миллиона. Именно за столько их можно заказать у «Аллеи Российской славы», еще одного проекта по «монументальной пропаганде», который поддерживает общество Мединского.

Стритович делал бюсты для Аллеи маршалов Второй мировой войны в Саратове. Судьбой этого проекта интересовался депутат Госдумы и член центрального совета РВИО Александр Хинштейн. Именно к нему пришли члены самарского отделения общества с идеей установки бюстов полководцев, он же общался с мэром города по поводу создания аллеи.

Хинштейн принимал участие в открытии еще одного памятника военной истории на деньги из «Творческих людей». Он предложил Мединскому открыть в Самаре мемориал, посвященный генералам Второй мировой войны, как-либо связанным с городом. В октябре 2020 года Мединский пообещал Хинштейну рассмотреть это предложение на комиссии по реализации «Творческих людей». В мае 2021 года памятник был готов.

Монументальная пропаганда

Кроме недорогих памятников на деньги «Творческих людей» РВИО установило несколько больших монументов стоимостью около 100‒150 миллионов рублей каждый. Также у общества есть огромный монумент за 650 миллионов рублей. В РВИО любят подчеркивать, что эти проекты создаются на «частные пожертвования», однако на большую часть из них выделялись дополнительные субсидии из разных источников. Обычно эти мегапроекты строятся по распоряжению «первых лиц», а с их созданием связаны люди из власти.

В августе 2014 года на Поклонной горе в Москве РВИО открыло памятник героям Первой мировой войны. Среди почетных гостей были Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Памятник делал скульптор Андрей Ковальчук, доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года и один из подписантов открытого письма в поддержку политики Путина в отношении Украины и Крыма в 2014 году.

«Памятник будет строиться исключительно на народные деньги», — хвастался Мединский на церемонии объявления победителя конкурса на лучший проект для монумента. При этом

в карточке со сбором средств на памятник на портале дар.история.рф РВИО рассказывает, что 74 миллиона рублей пришли в качестве субсидии из резервного фонда Москвы.

Всего памятник стоит около 174 миллионов рублей, из которых чуть более 99 миллионов — частные пожертвования.

С двумя большими памятниками РВИО связан митрополит Псковский и Порховский Тихон, которого считают духовником Владимира Путина. Он выбирал авторов монументов Князю Владимиру на Боровицкой площади и Александру Невскому в Самолве Псковской области.

Князь Владимир обошелся РВИО в 150 миллионов рублей. Согласно данным карточки со сбором средств, на него пожертвовали чуть больше 57 миллионов, остальные деньги РВИО предоставило из своих средств. Благоустройством территории вокруг памятника занималась мэрия Москвы, сколько денег на это ушло — неизвестно.

Конкурс на лучший проект Князя Владимира выиграл Салават Щербаков, который после сделал для РВИО еще несколько памятников. Этот конкурс проводили в закрытом режиме, победителей выбирала комиссия под руководством митрополита Тихона.

В 2017 году Салават Щербаков делал для РВИО еще один проект — памятник Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. Конкурс на памятник проводился в закрытом режиме, при этом Щербаков был единственным участником. По словам Владислава Кононова, занимавшего тогда пост исполнительного директора РВИО, Щербакова лично выбрал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который вместе с РВИО и устанавливал памятник. Памятник обошелся РВИО в 35 миллионов рублей, среди которых «нет бюджетных денег». Средства на него собирали на все том же дар.история.рф, однако кампания прошла неудачно:

неравнодушная общественность пожертвовала всего 26 тысяч рублей.

РВИО даже пришлось объявлять розыгрыш макета автомата Калашникова среди жертвователей, но и это не спасло кампанию по сбору. Откуда пришли остальные деньги на памятник, в РВИО так и не рассказали.

В 2020 году РВИО открыло свой самый дорогой памятник стоимостью в 650 миллионов рублей — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Над этим проектом работали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Их тандемом руководил председатель творческого совета РВИО Андрей Кончаловский.

В обществе Мединского подчеркивали, что комплекс создан «на народные пожертвования, без привлечения средств федерального бюджета», однако представляется, что это не так. 200 миллионов из 650 выделило Союзное государство, финансируемое из бюджетов России и Беларуси. Также, согласно пресс-релизу Минкульта, в проект были вложены деньги, выделенные из бюджета Тверской области, и от Музея победы, который, в свою очередь, получил эти средства специально от Минкульта. В это время Мединский все еще занимал пост министра культуры. При этом в РВИО, видимо, запутались, откуда они в итоге получали деньги на памятник: в новости на сайте общества Ржевский мемориал входит в список памятников, установленных на деньги нацпроекта «Культура». В списке памятных мест, установленных на деньги из этого нацпроекта, который РВИО прислало в ответ на запрос «Новой», Ржевского мемориала нет.

Музей Победы, постоянный партнер РВИО, получил в управление музейный комплекс при Ржевском мемориале.

В апреле 2021 года РВИО открыло в Севастополе памятник, посвященный столетию Первой мировой войны. Памятник создали по личному поручению Владимира Путина.

Итоговую стоимость проекта РВИО не раскрыло. При этом в архивной версии сайта дар.история.рф можно найти карточку памятника: РВИО собиралось собрать на него как минимум 80 миллионов рублей. Что в итоге произошло со сбором — неизвестно. Согласно ответу на запрос «Новой», РВИО сделало этот монумент полностью или частично на деньги из федерального проекта «Творческие люди».

По первоначальной задумке монумент должен был символизировать примирение «красных» и «белых», но потомкам ни тех, ни других эта идея не понравилась. В итоге из громкого «Примирения» памятник переименовали в скромное и подчеркнуто скорбное «Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну». Разозлил крымчан этот проект и тем, что администрация Севастополя не провела общественные слушания по поводу его установки, хотя изначально обещала это сделать.

В День народного единства в 2021 году монумент посетил Владимир Путин. Памятник его впечатлил: на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым после посещения мемориала президент назвал его символику «пронзительной». Развожаев скромно согласился, со словами «очень много смыслов содержит».

«Пронзительный» памятник выглядит, как типичный советский монумент 70-х годов: многометровая мраморная стела с Родиной-матерью в сусальном золоте на вершине, внизу два солдата — один «красный», другой «белый».

Мемориал так понравился Владимиру Путину, что он позвал осмотреть его Александра Лукашенко. Тот восхитился «историей» памятника, видимо, решив, что его концепция основана на реальных событиях. По словам автора «Сыновей России…» Андрея Ковальчука, две фигуры солдат-близнецов — образ «разделенной семьи, где кто-то остался «белым» офицером, а кто-то перешел на сторону «красных». Лукашенко же решил, что это реально существовавшие братья.

Мемориал Александру Невскому с дружиной в деревне Самолва в Псковской области — тоже проект РВИО.

На строительство этого 50-тонного монумента Путин лично распорядился выделить им 112 миллионов рублей.

Официально деньги пришли из резервного фонда президента, который используется для «финансирования непредвиденных расходов».

Впервые о создании памятника Невскому и музея в Самолве РВИО заговорило в 2019 году. При этом музей Ледового побоища открылся там еще в 2012 году на деньги частных учредителей. В ноябре 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился в своем инстаграме макетом памятника в Самолве, автором которого был митрополит Тихон.

В феврале 2021 года митрополит Тихон с помощью РВИО запустил конкурс на создание архитектурного проекта для установки памятника Невскому в Самолве. Победителя конкурса публично объявили только в середине июня, хотя конкурсная комиссия должна была подвести итоги еще в апреле. В июле уже завершалась работа по отливке памятника, а в Самолве шли подготовительные работы к его установке.

Монумент возвели в рекордные полгода. Предыдущий такой большой проект — Ржевский мемориал — делали почти два года с небольшим перерывом из-за первой волны

Победивший проект очень похож на первоначальный макет, созданный на основе идеи митрополита Тихона. Его авторами оказались скульптор Виталий Шанов и архитектор Константин Фомин, делавший для РВИО мемориал Ржевского солдата.

Согласно паспорту объекта, заказчиком мемориального комплекса Александра Невского было Министерство обороны. Генеральным подрядчиком стала публично-правовая компания «Военно-строительная компания», которая принадлежит все тому же Минобороны. Контракт исполнителя получило ФГАУ «Управление специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации».

Миллиард на патриотизм

Вместе с подрядом на памятные места по нацпроекту «Культура» Российское военно-историческое общество получило задание проводить военно-исторические лагеря для школьников «Страна героев».

На лагеря общество Мединского с 2019 по 2024 год получит суммарно 1,14 миллиарда рублей.

В рамках этого проекта с 2019 по 2021 год РВИО провело 13 лагерей, в которых отдохнули 14 200 детей за 580 миллионов рублей, согласно ответу Минкульта на запрос «Новой». В среднем одна путевка обошлась российскому бюджету в 40,8 тысячи рублей. При этом стоимость путевки в выбранные РВИО лагеря редко превышает 25 тысяч рублей за три недели, смены «Страны героев» идут 14 дней.

На портале Госзакупок не нашлось закупок путевок в детские лагеря, которые можно было бы точно связать с этим проектом. Информации о каких-либо открытых или закрытых конкурсах тоже найти не удалось. На каком основании общество выбирает лагеря, неизвестно. Этот вопрос в запросе от «Новой» РВИО проигнорировало.

Как минимум три лагеря, в которых проходила «Страна героев», связаны с местными органами власти. В 2021 году в Пензенской области РВИО выбрало «Санаторий Нива», который принадлежит АО «Сельская здравница», принадлежащему на 57% местному министерству государственного имущества. В 2020 и 2021 годах РВИО проводило смены в лагере «Звездный», он связан с комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области.

Согласно информации с официального сайта проекта, РВИО делает «Страну героев» совместно с Агентством развития внутреннего туризма (АРВТ).

Общество Мединского учредило АНО «АРВТ» вместе с Музеем Победы, Историческим музеем, Московским государственным институтом культуры, подведомственным Минкульту, Московским государственным университетом спорта и туризма и Национальной корпорацией развития туризма.

АРВТ ведет еще один большой проект РВИО — экскурсии для школьников по местам боевой славы «Дороги победы». Кроме РВИО и АРВТ, согласно информации с сайта агентства, над проектом работает еще Российский фонд культуры.

Деньги на «Дороги победы» выделяет Минкульт из средств нацпроекта «Культура», официально подрядчик проекта выбирается через процедуру госзакупок, однако с 2014 по 2020 год во всех конкурсах побеждало АРВТ.

Суммарно по этим контрактам за это время агентство получило от Минкульта 495,8 миллиона рублей.

В конкурсах на этот проект участвовали другие компании, аффилированные с Владимиром Мединским. В 2016 и 2017 годах соперником АРВТ был музей военной истории «Российского военно-исторического общества», в 2015-м — ООО «Медиа-консалтинг», которое принадлежит Егору Москвину, однокурснику Мединского и бывшему партнеру по бизнесу.

В 2021 году конкурс на госзакупку на «Дороги победы» выиграло ООО «Группа компаний «Анталия», которое занимается организацией экскурсий для университетов и колледжей за счет бюджетных средств. Компания получила от Минкульта 40 миллионов рублей на этот проект.

Группа компаний «Анталия» действительно занимается организацией экскурсий в рамках этого проекта, параллельно с ними АРВТ также продолжает делать этот проект. Так «Дороги победы» раздвоились, однако обе компании продолжают ассоциировать свои экскурсии с РВИО.

Кроме этого, в архивной копии все того же сайта дар.история.рф можно найти карточку, на которой РВИО собирало деньги на «Дороги победы». В последней сохраненной версии РВИО на этот проект пожертвовали 700 тысяч рублей неравнодушные граждане. К 2018 году карточка с сайта исчезла.

Историческая экспертиза от Захара Прилепина

Сотрудники РВИО вместе с Мединским любят подчеркивать, что их историческая экспертиза — «самый серьезный знак качества», однако она редко проходит проверку не только независимых историков, но иногда и простых людей, посещавших уроки истории в школе.

На памятниках, которые делало общество, постоянно находят ошибки: неправильные звезды в орденах, схемы не тех автоматов, прозвища князей, которые используются как фамилии.

Среди авторов книг РВИО есть Дмитрий Хазанов, военный историк со степенью кандидата технических наук, Михаил Мягков, научный директор общества, Захар Прилепин, писатель, провластный общественник и майор «ДНР», хваставшийся причастностью к массовым убийствам на Донбассе.

В 2012 году РВИО запустило «главный исторический портал страны» история.рф с громким слоганом «Мы знаем правду». Иногда авторы рассказывают что-то из серии «история снеговика», но главной темой статей остаются войны, в которых когда-либо принимала участие Россия, и все, что с ними связано.

Особенно историки РВИО любят проводить исторические экспертизы для кинематографистов. По информации с официального сайта, с 2013 года сотрудники общества провели 500 научных экспертиз для документальных и игровых фильмов и работали над 35 кинолентами.

Также историки состоят в попечительском совете Фонда кино и экспертном совета по киносценариям. Чем занимается экспертный совет или хотя бы к какой организации относится, непонятно — на сайте общества нет упоминаний о какой-либо работе этого совета. Кроме этого, еще в 2017 году научный совет РВИО обсуждал «механизм исторической экспертизы киносценариев». Новостей о какой-то дальнейшей работе над этим проектом на сайте РВИО не нашлось.

К любимой теме Мединского, 28 панфиловцам, сотрудники его общественной организации тоже приложили руку. На фильм о мифическом подвиге Минкульт выделил 30 миллионов рублей из федерального бюджета, РВИО помогало его пиарить.

В 2015 году занимавший тогда пост директора Госархива Сергей Мироненко опубликовал доклад Главной военной прокуратуры СССР о том, что очерки о подвиге 28 панфиловцев «не соответствуют действительности» и «являются вымыслом».

После его публикации Мединский заявил, что руководство Госархива не имеет права давать оценку архивным документам. Защищая миф о панфиловцах, Мединский даже успел назвать тех, кто его развенчивал, «полицаями», сотрудничавшими с фашистами, и «кончеными мразями», что потом даже пришлось комментировать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Верный помощник Мединского со времен Госдумы Андрей Назаров был сценаристом в трех фильмах, связанных с РВИО.

В 2018 году РВИО выпустило фильм «Танки», роуд-муви-блокбастер о секретном перегоне двух прототипов Т-34 из Харькова в Москву. «Сценарий этого фильма заинтересовал нас именно тем, что в нем ничего не было выдумано», — сказал Владимир Мединский на встрече с актерами, однако даже продюсеры признавали, что история вымышленная. Реальный перегон прототипов произошел ранней весной 1940 года, а маршал Георгий Жуков не курировал его из Москвы, как утверждали создатели фильма, — в это время Жуков находился в Монголии. Фильм снял Ким Дружинин, который до этого сделал «28 панфиловцев». Съемки «Танков» обошлись в 140 миллионов, в прокате они собрали чуть больше 95 миллионов. Кроме этого, продюсеры ленты даже выпустили книгу на основе сценария накануне премьеры фильма.

Также Андрей Назаров был одним из сценаристов оды Сталину «Зоя» о Зое Космодемьянской и «Собибора» Константина Хабенского.

Дела семейные

В декабре 2017 года РВИО совместно с Андреем Назаровым, советником Мединского, учредило ООО «Торговый дом «РВИО». Компании принадлежит книжный магазин «Достоевский», расположенный в ста метрах от Кремля в доме на Воздвиженке, 1. В магазине, кроме привычного ассортимента классики и современной литературы, есть большой отдел с книгами Мединского и других авторов РВИО. Согласно СПАРК-Интерфакс, права на товарный знак «Достоевского» принадлежат Марине Мединской, жене Мединского.

Компания зарегистрирована в бывшей усадьбе Герцена в Подмосковье, здание находится в строительных лесах больше десяти лет. Самое интересное в этом объекте — участок в 2,3 гектара, который прикреплен к усадьбе, его кадастровая стоимость — 51 миллион рублей.

Согласно выписке из Росреестра, этот участок принадлежит Российскому военно-историческому обществу. Организация получила эту землю в апреле 2017 года от АО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (РДМР), которое передает объекты культурного наследия частным инвесторам для восстановления. На сайте РВИО нет никаких новостей о проектах, связанных с этим участком.

Раньше в совет директоров РДМР входил Григорий Ивлиев, экс-депутат Госдумы и статс-секретарь, — заместитель Мединского в 2012‒2015 годах в Минкульте. Сейчас Ивлиев руководит Роспатентом и входит в центральный совет РВИО, он же был одним из учредителей РВИО и фонда целевого капитала.

Фонд целевого капитала РВИО вместе с Ивлиевым в 2014 году учредили Дмитрий Рогозин и Владимир Мединский. Согласно бухгалтерской отчетности, на балансе фонда к концу 2020 года находилось 1,7 миллиарда рублей. По уставу деньги приходят в фонд РВИО от добровольных пожертвований, однако имена своих меценатов фонд РВИО не раскрывает.

В архивной версии сайта фонда можно найти только двух жертвователей: мультимиллионера и мецената Гаврилу Солодовникова и промышленника Павла Шелапутина. Тезки этих людей умерли в 1901 и 1914 годах соответсвенно.

Сейчас страница с меценатами пустая. Директор фонда — Елена Кречетова, которая связана с разными компаниями Мединского и Москвина как минимум с 2002 года.

Москвин почти не принимает участия в работе РВИО, но взял на себя юридические моменты. В 2020 году он учредил АНО «Современный лекторий», который зарегистрирован в доме на Воздвиженке 1, где находится книжный магазин РВИО «Достоевский». «Современный лекторий» делает лекторий при «Достоевском».

Кроме Москвина в учредителях «Современного лектория» есть РВИО, Российский фонд культуры, Агентство развития внутреннего туризма, Третьяковка, РГБ и Фонд гуманитарных проектов, который активно сотрудничает с аппаратом президента РФ и Минкультом.

В 2016 году Москвин вместе с Владимиром Мединским, Еленой Кречетовой, Андреем Назаровым, Григорием Ивлиевым и Никитой Михалковым учредил МОО «Военно-исторический музейный центр». Чем точно занимается организация, непонятно. У нее нет сайта и страниц в соцсетях, упоминаний в СМИ тоже найти не удалось. Вероятнее всего, центр как-то связан с управлением музеями РВИО, так как его юридический адрес совпадает с музеем московских стрельцов «Стрелецкие палаты», принадлежащим обществу.

Директор «Военно-исторического музейного центра» — Татьяна Зуйкова. Это младшая сестра Владимира Мединского. Зуйкова — талантливый управленец, кроме музейного центра она связана с еще семью компаниями семейства Мединских. В 2018 году Зуйкова зарегистрировала ООО «Наследие». Организация должна была заниматься охраной объектов культурного наследия, но по факту не работает. В феврале 2022 года ФНС приостановила операции по счетам компании.

Еще до РВИО и до Минкульта Владимир Мединский переживал о «правильной истории». В 2010 году он вошел в состав Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, в 2011-м — в правление фонда «Русский мир». При этом Мединского сложно назвать компетентным историком, хотя у него и есть степень доктора исторических наук, для сохранения которой он приложил немало усилий.

Мединский постоянно говорит о «правильном» кино, «правильном» историческом нарративе и «правильном» преподавании истории, но при этом научное общество и СМИ неоднократно заявляли об ошибках, замеченных в его работах. Зато у Владимира Мединского есть РВИО, в котором он не только выстраивает единственно верный исторический нарратив, но и немало зарабатывает. Все же не зря Мединский так упорно боролся за свою диссертацию…

ОФИЦИАЛЬНО

Ответ на запрос «Новой газеты» по вопросам деятельности Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»

Средства федерального бюджета, выделяемые в рамках национального проекта «Культура» на указанные цели, расходуются исключительно и непосредственно на создание памятного места либо организацию военно-исторических лагерей, не включая расходы на организацию деятельности и содержание РВИО (на заработную плату сотрудников, содержание имущества и иные платежи общества).

С 2019 по 2021 год (по состоянию на 09.11.2021 г.) Российским военно-историческим обществом на средства субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» было создано 76 памятных мест, связанных с военной историей России, в более чем в 40 регионах России. До конца 2021 года планируется открытие еще 15 памятных мест.

Денежные средства на реализацию проекта по созданию памятных мест, связанных с военной историей России, предоставлялись РВИО в объеме, предусмотренном в Федеральном законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Всего в рамках соглашений в период с 2019 по 2020 гг. было выделено 400 млн рублей на создание 61 памятного места; в 2021 г. выделено 180 млн рублей на создание 30 памятных мест.

На средства субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» РВИО проводит военно-исторические лагеря «Страна героев». В 2019 г. Они были организованы в 3 субъектах Российской Федерации с численностью по 1400 воспитанников в каждом лагере. В 2020-2021 гг. лагеря были проведены в 5 субъектах, численность воспитанников в каждом лагере составила 1000 человек. Всего в период с 2019 по 2021 гг. было проведено 13 военно-исторических лагерей с общим охватом 14 200 человек.

Денежные средства на организацию и проведение военно-исторических лагерей в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» предоставлялись РВИО в объеме, предусмотренном Федеральным законе о бюджете на соответствующий финансовый год. Всего в рамках соглашений в период с 2019 по 2021 гг. было выделено 580 млн рублей.

Дополнительные средства в рамках данных соглашений РВИО Министерством культуры Российской Федерации не выделялись. Сторонние организации для реализации проектов не привлекались, финансирование Минкультуры России не осуществлялось.

Олеся Павленко