 

“Слишком сложно для пользователей”: в новой iOS нельзя будет устанавливать свой фон

18.02.2022, 13:51, Разное
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В мобильной операционной системе iOS 16 пользователи больше не смогут сами устанавливать фоновые изображения – в Apple сообщили, что для среднестатистического владельца их телефонов эта функция была слишком сложной. Решать, какие поставить “обои”, будет сама ОС.

Вопреки ожиданиям обозревателей, фон будет выбираться не исходя из предпочтений пользователя, а исключительно на усмотрение компании-производителя.

“Исследования показали, что большинство пользователей продукции Apple испытывают психологический дискомфорт, когда они оказываются вынуждены принимать решение. Наши ценности исключают внедрение функций, которые могут травмировать клиента или показаться ему слишком сложными или неоднозначными – вот, почему мы сегодня рады представить революционную технологию, освобождающую пользователей от лишних действий и позволяющую сосредоточиться на том, что реально важно”, – говорится в пресс-релизе.

Пока неизвестно, получат ли инновационную функцию более старые версии операционной системы. Инженеры Apple работают над тем, чтобы новейшая технология стала доступна как можно большему числу пользователей устройств по всему миру.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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