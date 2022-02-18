 

“Клоун”: зачем Милохин слил свои окровавленные фотографии

18.02.2022, 13:40, Разное
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Несколько дней назад 20-летний Даня Милохин попал в аварию. В блогера врезался велосипедист, после чего блондин упал и ударился височной частью об асфальт. Видео с места события тут же разлетелись по всему интернету. К счастью, парень не сильно пострадал.

Почти сразу после случившегося участник “Ледникового периода” сделал фотографию своего расцарапанного и окровавленного лица и выложил все в “Инстаграм”. Некоторые поклонники пришли в ужас и не поняли, для чего молодой человек такое показывает.

“Даня – блогер, а для него это – контент. Каждый синяк, каждая травма, каждое несчастье для блогеров – это новый повод “хайпануть” и сделать контент, на который будет большое количество реакций, который будут обсуждать. Даже учитывая этот случай, я даю комментарий по этому поводу”, – сказала корреспонденту “Дни.ру” Оля Кисо.

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Публикация от Даня Милохин (@danya_milokhin)

В намерениях своего коллеги блогер не нашел ничего странного. По мнению девушки, это обычная работа человека, который занимается своими социальными сетями.

“Выглядит он как клоун или нет – это, наверное, не мне судить. Каждый продвигается в социальных сетях, как может. Сейчас публику сложно удивить, поэтому и такие методы хороши”, – подытожил эксперт.



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